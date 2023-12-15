دراسة توضح مخاطر كسور الفخذ على المسنين

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حذرت دراسة حديثة من خطورة كسور الفخذ على كبار السن، مؤكدة أن كسر عنق الفخذ يندرج ضمن حوادث العظام الخطيرة، حيث قد يهدد الحياة.

وفي التفاصيل، أوضحت دراسة، أجرتها عيادة جراحة العظام والصدمات والجراحة الترميمية بمستشفى مارينهوسبيتال في شتوتاغرت بألمانيا أن عظم الفخذ هو أطول وأقوى عظم في الجسم، ويشكل رأسه الكروي، والذي يُسمى أيضاً رأس الفخذ، مفصل الورك مع عظم الحوض، علماً بأن عنق الفخذ جزء من عظم الفخذ، الذي يتصل مباشرة برأس الفخذ. اضافة اعلان





مخاطر السقوط والحوادث



أعراض كسر عنق الفخذ



مدى فعالية الجراحة؟



سبل الوقاية



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وأضافت الدراسة، أن الكسر يحدث غالباً بعد السقوط أو التعرض لحوادث سير، مشيرة إلى أن كبار السن يمثلون الفئة الأكثر عرضة له، بسبب انخفاض الكتلة العضلية، وكثافة العظام مع التقدم في العمر.كما تعد النساء عند انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، بسبب تراجع هرمون الإستروجين لديهن، علماً أنه يحول دون ضمور العظام.ويمكن الاستدلال على الإصابة بكسر عنق الفخذ من خلال الأعراض التالية:- ألم الورك.- محدودية الحركة في مفصل الورك.- كدمات وتورم في مفصل الورك.- يتم تقصير الساق وتحويلها إلى الخارج.- تعذر رفع الساق بشكل فعال والتحميل عليها.وشددت الدراسة، على أهمية مباشرة العلاج، فور ملاحظة الأعراض، لأن أكثر من 10% من المرضى يموتون في الأيام الثلاثين بعد التعرض للكسر، بينما يظل 20% من المرضى طريحي الفراش أو على الأقل ضعافاً، ويتعين بعد ذلك الاعتناء بهم في المنزل.في حين يستعيد 40 إلى 60 % فقط منهم مستوى الحركة، الذي كانوا يتمتعون به سابقاً، بعد الكسر في عنق الفخذ.من جهتها، أوضحت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث إن الحل الوحيد للعلاج هو الجراحة، مشيرة إلى إجراءين جراحيين رئيسيين يتوقفان على درجة الكسر وعمر المريض، هما:- الحفاظ على رأس الفخذ: تثبيت الكسر بمسامير وألواح. ويُستخدم هذا الإجراء في المقام الأول لدى الأصغر سناً، الذين نتج كسر عظم الفخذ لديهم عن سقوط أو حادث.- استبدال رأس الفخذ: في هذا الإجراء، يستبدل مفصل الورك التالف كلياً أو جزئياً بمفصل اصطناعي.وللوقاية من كسر عنق الفخذ، على كبار السن تقوية العظام بالتغذية السليمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن، ومنتجات الألبان، والخضراوات الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، وإمداد الجسم بفيتامين "د"، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.كذلك يجب التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف، ما يساعد الجسم على إنتاج فيتامين "د"، ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، خاصة تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن الإقلال من الكافيين والكولا والإقلاع عن التدخين.