الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة توضح مخاطر المبيدات الزراعية على صحة الرجال: تأثير مدمر

مبيدات
المبيدات
أ أ
كشفت دراسة حديثة عن تأثير ومدى خطورة الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية والزراعية على صحة الرجال،

وفي مراجعة شملت بيانات 25 دراسة، أفادت إحدى الدراسات الحديثة، أن التعرض للمبيدات الحشرية بقوة يرتبط بانخفاض تركيزات الحيوانات المنوية لدى الرجال.اضافة اعلان

تأثير مدمر
وأشار البحث إلى فئتين من المبيدات الحشرية يتم استخدامهما على نطاق واسع، هما: الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل.

وأوضحت الباحثة لورين إليس من جامعة نورث إيسترن: "إن فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية، نظراً لوجودها في كل مكان في البيئة والمخاطر الإنجابية الموثقة".

وشملت بيانات الدراسات الـ 25 فترة 50 عاماً من استخدام المبيدات الحشرية وتأثيراتها، ونُشر البحث في دورية "إنفيرومنتال هيلث".

مصدر قلق
وأشارت الدراسة إلى أن "المبيدات الحشرية هي مصدر قلق للصحة العامة، وجميع الرجال قد يتعرضون لها من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة".

وختاما، دعت نتائج الدراسة، الرجال الذين يعملون مع المبيدات الحشرية إلى ارتداء ملابس واقية، وتجنب ملامسة الجلد، لحماية القدرة الإنجابية لديهم.

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
8:54 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

6 ​نصائح مهمة لحماية الأطفال وكبار السن من متحور كورونا الجديد

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض
4:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

6علامات تشير إلى ضعف جهاز المناعة.. و9 نصائح لتعزيزه

البروستاتا
11:50 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لكبار السن.. وصفة مذهلة لعلاج تضخم البروستاتا

التدخين
11:11 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

5 طرق للوقاية من السرطان والحفاظ على صحتك "لفترة طويلة جدًا"

اقرأ أيضا

بهذه المعايير.."تجمع القصيم" يعتمد 4 مراكز صحية جديدة

5 عناصر غذائية مهمة لصحتك.. التقليل منها يضر بالقلب

5 أطعمة تسبب الصداع النصفي.. تعرف عليها

5 أطعمة لا غنى عنها في الشتاء.. تدفئ معدتك وتخفض الكوليسترول

10 أطعمة لمنع أو عكس السكري من النوع 2.. تعرف عليها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أطعمة 2:46 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة

تنزيل 2:55 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 نصائح مهمة لمرضى الربو في الشتاء

حب الشباب 2 8:47 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أسهل الطرق للتخلص من حب الشباب وثقوب البشرة

السمنة 4:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تؤدي إلى الوفاة المبكرة.. هل تتسبب السمنة في ظهور الأورام؟

اقرأ أيضا

الصلع
12:59 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

كيف تُوقف تساقط الشعر في الشتاء؟.. 8 طرق علاجية

القهوة
10:20 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

هل أنت منهم؟.. 3 أنواع من الناس ممنوعون من شرب القهوة

فيروس كورونا
8:29 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

تعرف على "الشيء الوحيد" الذي يحميك من كوفيد-19

السكري
12:04 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

استشاري: 8 أسباب لتورم قدم مريض السكري.. يجب مراجعة الطبيب المعالج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

شهادة ا لخدمة
10:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

وزارة الداخلية
8:21 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
8:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

الامن العام1
8:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة