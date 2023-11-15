دراسة توضح مخاطر المبيدات الزراعية على صحة الرجال: تأثير مدمر

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كشفت دراسة حديثة عن تأثير ومدى خطورة الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية والزراعية على صحة الرجال،



وفي مراجعة شملت بيانات 25 دراسة، أفادت إحدى الدراسات الحديثة، أن التعرض للمبيدات الحشرية بقوة يرتبط بانخفاض تركيزات الحيوانات المنوية لدى الرجال. اضافة اعلان



تأثير مدمر



وأشار البحث إلى فئتين من المبيدات الحشرية يتم استخدامهما على نطاق واسع، هما: الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل.



وأوضحت الباحثة لورين إليس من جامعة نورث إيسترن: "إن فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية، نظراً لوجودها في كل مكان في البيئة والمخاطر الإنجابية الموثقة".



وشملت بيانات الدراسات الـ 25 فترة 50 عاماً من استخدام المبيدات الحشرية وتأثيراتها، ونُشر البحث في دورية "إنفيرومنتال هيلث".



مصدر قلق



وأشارت الدراسة إلى أن "المبيدات الحشرية هي مصدر قلق للصحة العامة، وجميع الرجال قد يتعرضون لها من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة".



وختاما، دعت نتائج الدراسة، الرجال الذين يعملون مع المبيدات الحشرية إلى ارتداء ملابس واقية، وتجنب ملامسة الجلد، لحماية القدرة الإنجابية لديهم.