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من خلال الوقوف نصف ساعة والجلوس نصف ساعة

دراسة توضح فوائد الوقوف 3 ساعات يومياً بالتناوب

الوقوف
فوائد الوقوف
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توضح دراسة حديثة، أن الوقوف يحرق ما بين 70 إلى 95 سعرة حرارية في الساعة، حسب العمر والوزن والطول، وبالمقارنة، فإن الجلوس يحرق فقط 65 إلى 85 سعرة حرارية في الساعة.اضافة اعلان

فوائد الوقوف على الصحة


ووفقا لخبراء "هيلث لاين"، يمكنك أن تجني عدة فوائد صحية، إلى جانب حرق ما بين 15 و30 سعرة حرارية إضافية، بمجرد استبدال 3 ساعات من روتين الجلوس لتمضيتها وقوفاً.

ويمكنك إجراء تعديلات متنوعة في روتينك اليومي لزيادة وقت الوقوف، مثلاً إجراء المكالمات، ومشاهدة البرنامج التلفزيوني المفضل، وتخصيص وقت للمشي حول البيت قبل أن يقترب موعد النوم، أيضا تساعد المكاتب التي يمكن تعديلها للوقوف في زيادة وقته على حساب الجلوس.

ويمكن أن يقلل الوقوف من خطر الإصابة بالسكري، وانحناء العمود الفقري، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان.

أعراض جانبية


لكن وفقاً لدراسة أجريت بمشاركة 20 شخصاً في مختبر، تبين أن الوقوف للعمل لمدة ساعتين من دون وقت للجلوس يمكن أن يؤدي إلى تورّم الأطراف السفلية، وتشتت الذهن.

وينصح الخبراء بالوقوف نصف ساعة، والجلوس نصف ساعة أخرى بالتناوب أثناء العمل، إذا أمكن ذلك، وتفادي الوقوف لفترات طويلة.

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