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دراسة توضح فوائد الرمان لمرضى القلب والسكري

عصير الرمان يساعد في التخلص من فقر الدم
الرمان
أ أ
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أكدت دراسة حديثة، أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتكوين الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.

تجارب مختبرية


الدراسة أجراها باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، ونُشرت في دورية "نيوترينتس" المتخصصة في التغذية.

واستند البحث إلى تجارب مختبرية على الفئران وجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.

تحسين تركيز الكوليسترول


وتوصل فريق البحث، إلى أن تناول الرمّان يمكن أن يحسن تركيز الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.

وأظهرت نتائج البحث أن استهلاك الرمّان قد يساعد في منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.

وتدعم هذه النتائج الأبحاث الحديثة، التي تشير إلى المزايا المعززة للصحة للأكلات الطبيعية الغنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة.اضافة اعلان

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