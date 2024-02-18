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دراسة توضح سبب استمرار نوبات السعال بعد نزلة البرد

السعال
السعال
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أكدت دراسة حديثة، أن استمرار نوبات السعال التالي للعدوى أمر شائع جداً، ويؤثر على 11% إلى 25% من البالغين، وقد تستمر أسابيع بعد الشفاء من العدوى.اضافة اعلان

أسباب استمرار السعال

وأوضح موقع "هيلث لاين"، أن السعال التالي لنزلة البرد قد يمتد لفترة ما بين 3 و8 أسابيع، كما يحدث هذا السعال بسبب الالتهاب، وإنتاج المخاط الناتج عن العدوى، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى زيادة حساسية القصبات الهوائية، وزيادة إنتاج المخاط، مع تقليل إزالته في نفس الوقت.
وأوضحت دراسة للجمعية الطبية الكندية، أن هذا الالتهاب يمكن أن يتسبب في تضخم الشعب الهوائية، في حين أن تصريف المخاط يؤدي إلى تهيج الحلق والحبال الصوتية. وتساهم كل هذه العوامل في السعال بعد العدوى.

أعراض ينبغي مراقبتها

ويوضح الأطباء، أن السعال ما بعد العدوى يختفي من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تخفف من الأعراض.
لكن إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، أو ظهرت أعراض أخرى، فتنبغي مراجعة الطبيب.
وتشمل الأعراض التي تنبغي مراقبتها: السعال الرطب، أو المخاط الدموي، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو الحمى، أو مشاكل في البلع.

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