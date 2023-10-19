الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة توضح أهمية وجبة الإفطار في الصباح قبل الذهاب للعمل

وجبة الإفطار
وجبة الإفطار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
يؤكد خبراء الصحة، أن وجبة الإفطار هي واحدة من أهم الوجبات في يومنا، خاصة بالنسبة للأطفال قبل الذهاب لمدارسهم.
وأكدت دراسة حديثة، أن وجبة الإفطار تعتبر وجبة تحسن عمل وظائف الجسم، بعد ساعات النوم طوال الليل، وتمنح الجسم الطاقة والغذاء اللازمين لبدء اليوم بنشاط وتركيز. اضافة اعلان

إليك بعض الأهمية التي تحملها وجبة الإفطار:


1. تمد الجسم بالطاقة:
بعد الصيام الليلي، يحتاج الجسم إلى إعادة تعبئة مخزون الطاقة. تعتبر وجبة الإفطار مصدرًا هامًا للكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، التي توفر الطاقة اللازمة للنشاط البدني والعقلي خلال الصباح.

2. تحسّن الأداء العقلي:
تؤثر وجبة الإفطار بشكل إيجابي على الأداء العقلي والتركيز. فالدماغ بحاجة إلى الغلوكوز للعمل بشكل فعال، ووجبة الإفطار تعطيه هذا الوقود الأساسي للتفكير والتركيز خلال الأنشطة اليومية.

3. تحسّن الصحة العامة:
تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة. فإذا تم اختيار الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات، والبروتينات الصحية مثل البيض واللبن الزبادي، فإنها توفر العناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.

4. يساهم في السيطرة على الوزن:
تناول وجبة إفطار صحية يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن. إذا قمت بتناول وجبة إفطار متوازنة في الصباح، فسوف تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية العالية بالسعرات الحرارية خلال النهار.

5. يساعد على تحسين الهضم:
وجبة الإفطار الصحية توفر الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم ووظائف الأمعاء. الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تعتبر مصادر غنية بالألياف، وهي تساعد في تعزيز الحركة الأمعائية والوقاية من الإمساك.

بشكل عام، يمكن القول إن وجبة الإفطار تعتبر أساسية لصحة الجسم والعقلذهب والتركيز الجيد. تناول وجبة إفطار صحية يمنحك الطاقة اللازمة لبدء يومك بنشاط ويساهم في تحسين صحتك العامة. لذا، يُنصح دائمًا بأن تجعل وجبة الإفطار جزءًا لا يتجزأ من نظامك الغذائي اليومي.

اقرأ أيضا

الانفلونزا
1:28 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

كيف يمكن حماية كبار السن من الإنفلونزا الموسمية؟

التهاب-المفاصل
10:32 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

7 أسباب لآلام العظام .. تعرف على طرق العلاج

مقاعد الحمام للأطفال
4:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

لتفادي "الخطر القاتل".. تحذير للأمهات عند استخدام مقاعد الحمام للأطفال

النوم-السهر
12:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

احذر.. هذا الأمر يحرمك من النوم

اقرأ أيضا

دراسة: الإصابة بالخرف أعلى 3مرات بين مرضى اضطراب فرط الحركة

ليست الكتلة فقط.. احذري 5 علامات للإصابة بسرطان الثدي

دراسة: طريقة المشي هذه مؤشر على الوفاة المبكرة

9 علامات على خطورة سعال طفلك؟.. تعرفي عليها

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

بق الفراش
8:35 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الصحة: 4 إجراءات لمن يتعرض للدغة "بق الفراش"

بق الفراش
8:20 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

التيفوئيد
7:41 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

تغير لون البول
5:00 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قلم أبل الجديد
4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت

مسجد الصلاة الأذان
12:21 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

الخميس 4 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ولي العهد
11:43 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء اليونان واليابان

الكونجرس
11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا