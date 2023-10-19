دراسة توضح أهمية وجبة الإفطار في الصباح قبل الذهاب للعمل

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يؤكد خبراء الصحة، أن وجبة الإفطار هي واحدة من أهم الوجبات في يومنا، خاصة بالنسبة للأطفال قبل الذهاب لمدارسهم.

وأكدت دراسة حديثة، أن وجبة الإفطار تعتبر وجبة تحسن عمل وظائف الجسم، بعد ساعات النوم طوال الليل، وتمنح الجسم الطاقة والغذاء اللازمين لبدء اليوم بنشاط وتركيز. اضافة اعلان





إليك بعض الأهمية التي تحملها وجبة الإفطار:



1. تمد الجسم بالطاقة:بعد الصيام الليلي، يحتاج الجسم إلى إعادة تعبئة مخزون الطاقة. تعتبر وجبة الإفطار مصدرًا هامًا للكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، التي توفر الطاقة اللازمة للنشاط البدني والعقلي خلال الصباح.2. تحسّن الأداء العقلي:تؤثر وجبة الإفطار بشكل إيجابي على الأداء العقلي والتركيز. فالدماغ بحاجة إلى الغلوكوز للعمل بشكل فعال، ووجبة الإفطار تعطيه هذا الوقود الأساسي للتفكير والتركيز خلال الأنشطة اليومية.3. تحسّن الصحة العامة:تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة. فإذا تم اختيار الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات، والبروتينات الصحية مثل البيض واللبن الزبادي، فإنها توفر العناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.4. يساهم في السيطرة على الوزن:تناول وجبة إفطار صحية يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن. إذا قمت بتناول وجبة إفطار متوازنة في الصباح، فسوف تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية العالية بالسعرات الحرارية خلال النهار.5. يساعد على تحسين الهضم:وجبة الإفطار الصحية توفر الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم ووظائف الأمعاء. الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تعتبر مصادر غنية بالألياف، وهي تساعد في تعزيز الحركة الأمعائية والوقاية من الإمساك.بشكل عام، يمكن القول إن وجبة الإفطار تعتبر أساسية لصحة الجسم والعقلذهب والتركيز الجيد. تناول وجبة إفطار صحية يمنحك الطاقة اللازمة لبدء يومك بنشاط ويساهم في تحسين صحتك العامة. لذا، يُنصح دائمًا بأن تجعل وجبة الإفطار جزءًا لا يتجزأ من نظامك الغذائي اليومي.