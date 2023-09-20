دراسة توضح أفضل وقت لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

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ينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية ممارسة الرياضة بانتظام لمختلف الأعمار لاسيما للبالغين وكبار السن.





أفضل وقت لممارسة الرياضة اضافة اعلان



أهمية الجدول الزمني المناسب



وفي هذا السياق، توصلت دراسة أمريكية حديثة أجريت على بالغين في منتصف العمر، أن ممارسة الرياضة بين الساعة 7 و9 صباحاً هي أفضل وقت لفقدان الوزن.وكان لدى المشاركين في هذه الفئة مؤشر كتلة جسم أقل، ومحيط خصر أضيق من الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في منتصف النهار أو في المساء، على الرغم من أنهم كانوا يقضون وقتاً أطول في التمرين.وأوضح العلماء في الدراسة، أن التمارين الصباحية قد تكون الأفضل، لأن الالتزام بالجدول الزمني أسهل، كما أن احتمال تشتيت انتباه الناس عن طريق المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات أقل في هذا الوقت.وأوضحت الدكتورة ريبيكا كروكوفسكي، عالمة النفس السريري في جامعة فيرجينيا: "علينا أن نحدد موعداً للتمرين في الصباح، قبل أن تشتت انتباهنا رسائل البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات".وأضافت أن النتائج يمكن أن تعزى إلى عوامل أخرى، مثل وجود جدول زمني أكثر قابلية للتمرين فيه، أو انتفاء وجود أي مسؤوليات في وقت التدريب.وأضافت الدكتورة ربيكا، إن للجداول الزمنية المناسبة تأثيرات مفيدة أخرى على الوزن، لم تتم دراستها في هذه الدراسة، مثل مدة النوم وجودته أو مستويات التوتر، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.ووفقا للدراسة، فإن الإنسان الذي يستيقظ باستمرار مبكراً لممارسة التمارين الصباحية، قد يكون مختلفاً بيولوجياً عن نظرائه من الذين يستثمرون الليل لهذه التمرينات.. لأن الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً لديهم ساعات بيولوجية للجسم تعمل مبكراً، وتحسن جودة النوم وتضمن جدولاً زمنياً ثابتاً، يؤدي إلى فقدان الوزن.