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دراسة تكشف: هذا ما يفعله سماع أو قراءة الأخطاء النحوية بأجسادنا

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الأخطاء النحوية تسبب التوتر
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كشفت دراسة جديدة عن التأثيرات التي يُخلّفها سماع الأخطاء النحوية في أجساد الناس، إذ قد يثير التوتر لديهم، بل ويطلق استجابة "القتال أو الهروب".اضافة اعلان
ووفقًا لجامعة برمنجهام، فإن الافتقار إلى الكلام المناسب أو فن الخط يؤدي إلى إطلاق العديد من المحفزات داخل الجهاز العصبي التلقائي (ANS)، وهي شبكة تتحكم في عمليات الجسم اللاواعية. 

تقلب معدل ضربات القلب

واستخدم الباحثون، تقلب معدل ضربات القلب، الذي يقيس الوقت بين النبضات - كمقياس أساسي لتحديد مدى تأثير الالتزام بالقواعد اللغوية على جسد الشخص.
وخلص الباحثون إلى أنه عند الاسترخاء، يكون معدل ضربات القلب أقل تنظيمًا عادة، ولا يصبح منتظمًا إلا في أوقات التوتر.
في حين أنه كلما سمع الشخص المزيد من الأخطاء النحوية تزامن ذلك مع انتظام ضربات قلبه، وهو مؤشر على التوتر، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

سماع أو قراءة الأخطاء المزعجة

ويؤدي سماع أو قراءة الأخطاء المزعجة إلى تحفيز قطعتين (ليست إلى أو أيضًا) من الجهاز العصبي الذاتي المعروفتين بالجهازين العصبيين الودي والباراسمبثاوي.
وقال الباحث الرئيس في الدراسة. داجمار ديفجاك: "ببساطة، يقوم الجهاز العصبي الودي بتنشيط استجابة "القتال أو الهروب" أثناء التهديد أو الخطر المتصور، في حين يتحكم الجهاز العصبي السمبتاوي في وظائف "الراحة والهضم" أو" التغذية والتكاثر" في الجسم". 
وأضاف: "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن (الجهاز العصبي الذاتي) يستجيب أيضًا للمتطلبات المعرفية، وهذا يشير إلى أن الجهد المعرفي يتردد صداه عبر النظام الفسيولوجي بطرق أكثر مما كان يُعتقد سابقًا".

متلازمة التحذلق النحوي

ومنذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، ربط الباحثون في جامعة إلينوي عادة القواعد النحوية بوجود شكل من أشكال الوسواس القهري يسمى متلازمة التحذلق النحوي. 
وأظهر نشاط الدماغ لدى هؤلاء الأشخاص الملتزمين بالقواعد النحوية تشابهًا مع سلوك الوسواس القهري.
وقال ديفجاك: "إن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على بعد جديد للعلاقة المعقدة بين علم وظائف الأعضاء والإدراك. لقد حظيت العلاقة بين إدراك اللغة والجهاز العصبي اللاإرادي باهتمام أقل حتى الآن".
وتسعى الدراسة الجديدة إلى مواصلة البحث عن الأدلة التي تشير إلى أهمية الكلمات، وأنها قد تضر الجسد بالفعل.
وأضاف البروفيسور: "تزودنا هذه الدراسة بطريقة جديدة للاستفادة من جوانب الإدراك التي لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر. هذا مهم بشكل خاص في العمل مع مستخدمي اللغة الذين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم لفظيًا بسبب صغر السن أو الشيخوخة أو اعتلال الصحة". 

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