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دراسة تكشف مفاجأة عن تكوين خلايا الدم الجذعية

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خلايا الدم الجذعية
أ أ
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أظهرت دراسة حديثة تم إجراؤها تقدما كبيرا في تطوير الخلايا الجذعية في الدم يعتمد على مستقبل بروتيني لا يستشعر الميكروبات.

الاكتشاف الجديد يفتح آفاقا في السعي المستمر لإنتاج خلايا الدم الجذعية:اضافة اعلان


ويمكن أن يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة في السعي المستمر لإنتاج خلايا الدم الجذعية من دم الشخص نفسه، وبالتالي يلغي الحاجة إلى عمليات زرع نخاع العظم.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن مستقبل البروتين المعني، المسمى Nod1، معروف بالفعل بدوره في المساعدة في التعرف على الالتهابات البكتيرية بالجسم وحشد الاستجابة المناعية. لكن، وفقًا لأبحاثهم، يبدو أن Nod1 يخدم أيضًا غرضًا مختلفًا في وقت مبكر جدًا من الحياة؛ عندما يكون نظام الأوعية الدموية للجنين لا يزال في طور النمو.

وتشير الدراسة التي أجرتها راكيل إسبين بالازون عالمة الوراثة بجامعة ولاية أيوا، إلى أن هذا المستشعر الميكروبي يساعد الأجنة على إجبار بعض الخلايا البطانية الوعائية على التحول إلى خلايا جذعية للدم.

وقد تكون هذه معلومات قيمة، نظرا لقدرتها على تسليط الضوء على كيفية تكوين الجنين لخلايا الدم الجذعية؛ وربما كيف يمكننا تنمية هذه الخلايا في وقت لاحق من الحياة أيضا.

وتوضح بالازون «سيؤدي هذا إلى القضاء على المهمة الصعبة المتمثلة في العثور على متبرعين متوافقين لزراعة نخاع العظم والمضاعفات التي تحدث بعد إجراء عملية الزرع، ما يحسن حياة العديد من مرضى سرطان الدم والأورام اللمفاوية وفقر الدم».

ما المقصود بالخلايا الجذعية؟


جدير بالذكر. ان الخلايا الجذعية في الدم هي أسلاف جميع الخلايا البيضاء والحمراء في دمنا، وتنتج جميع مكونات دمنا في عملية تسمى «تكون الدم». وتنشأ خلايا الدم الجذعية هذه، والمعروفة أيضًا باسم الخلايا الجذعية المكونة للدم، في الجسم قبل الولادة، وتتطور من الخلايا البطانية داخل الشريان الأورطي للجنين.

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