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دراسة تكشف عن فوائد مستخلص الكاكاو لكبار السن

مستخلص الكاكاو
الأطعمة الغنية بالفلافانول مفيدة لكبار السن
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أظهرت أبحاث سابقة، أن مستخلص الكاكاو قد يكون له تأثير وقائي على صحة الدماغ، لكن نتائج بعض الدراسات كانت ضعيفة أو غير متسقة.اضافة اعلان
غير أن دراسة جديدة كشفت أن مكملات مستخلص الكاكاو التي تحتوي على 500 ملج يوميًا من فلافانول الكاكاو لها فوائد معرفية لكبار السن.
وشملت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وأجراها باحثون في "ماس جنرال بريجهام"، 573 من كبار السن الذين خضعوا لاختبارات معرفية مفصلة وشخصية.

نظام غذائي رديء الجودة

وظهرت الفوائد بين كبار السن الذين لديهم نظام غذائي رديء الجودة في وقت التسجيل في الدراسة. ومع ذلك، لم تكن الفوائد المعرفية كبيرة بين المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا بالفعل، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
غير أن الحصول على 500 ملجم من فلافانول الكاكاو يوميًا من الشوكولاتة، يعني تناول حوالي 600 سعرة حرارية من الشوكولاتة الداكنة للحصول على الكثير من فلافانول الكاكاو، وفقًا لتقارير المستهلك بالولايات المتحدة.
ويعادل هذا ما يقرب من ثلث السعرات الحرارية اليومية الموصى بها البالغة 2000 سعرة حرارية للمرأة البالغة، فيما يؤدي هذا القدر الكبير من الشوكولاتة الداكنة إلى زيادة الوزن ونقص العناصر الغذائية (بالإضافة إلى جعلك تشعر بالملل من الشوكولاتة).

الأطعمة الغنية بالفلافانول

وبدلًا من ذلك، جرب الأطعمة الأخرى الغنية بالفلافانول مثل الشاي والحمضيات والعصائر والتوت والتفاح والفاصوليا والبقوليات الأخرى.
والدراسة هي إحدى نتائج جهد بحثي أكبر وطويل الأمد يُعرف باسم COSMOS (أو دراسة نتائج مكملات الكاكاو والفيتامينات المتعددة).
ويقود الدراسة مستشفى بريجهام والنساء، ويتم تمويلها جزئيًا من قبل شركة مارس، صانعة سنيكرز وحلوى الشوكولاتة الأخرى. 
وشملت الدراسة التحقق من أكثر من 21 ألفًا من كبار السن من النساء والرجال في برنامج (COSMOS) في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

فوائد الكاكاو لمرضى التصلب العصبي المتعدد

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، والتي وجدت أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين تناولوا مشروب الكاكاو عالي الفلافونويد لديهم زيادة بنسبة 45٪ في اليقظة، بالإضافة إلى قفزة بنسبة 80٪ في سرعة المشي.
وحدد الباحثون في ولاية بنسلفانيا مسحوق الكاكاو كدواء محتمل لأولئك الذين يعانون من تلف الكبد بسبب السمنة، وفقا للتجارب التي أجريت على الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون.
وقارنت دراسة سابقة، تأثيرات "الطاقة العقلية" لأربعة مشروبات ساخنة مختلفة: واحد بالكاكاو، وواحد بالكافيين، وواحد بمزيج من الاثنين، والأخير كعلاج وهمي.
وشرب المشاركون يوميًا، واحدًا من المشروبات الأربعة وطُلب منهم إكمال "اختبار الطاقة العقلية". وكان الأشخاص الذين شربوا خليط الكافيين والكاكاو أكثر دقة من أولئك الذين شربوا مشروب الكاكاو.

الكاكاو  يقلل من تأثيرات الكافيين المسببة للقلق

وإلى جانب زيادة التركيز، أظهرت الدراسة أن الكاكاو يقلل من "تأثيرات الكافيين المسببة للقلق".
لكن هذه النتائج تأتي مع تحذير: عند مقارنتها بمجموعة الدواء الوهمي، كان الأشخاص الذين تناولوا الكافيين فقط في مشروبهم أكثر غضبًا. إذ يضاعف تناول الكاكاو مع الكافيين مشاعر الغضب، لكن الأمر الإيجابي، هو أنه يعمل على تقليل القلق.

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