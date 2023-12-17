دراسة تكشف سر العلاقة بين الطاعون والوجبات السريعة

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين مرض الطاعون قبل آلاف السنين والوجبات السريعة.
إذ توصل الباحثون إلى أن الأغنياء الذين تناولوا الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كانوا أكثر عرضة للنجاة من الطاعون الذي أودى بحياة 50 مليون شخص.
ونتيجةً لذلك، تغيرت الأذواق، وتم تطوير الأنظمة الغذائية التي من المرجح أن تكون مرتبطة بالأمراض المزمنة اليوم، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
دراسة الكائنات الحية الدقيقة للأسنان وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة الكائنات الحية الدقيقة على أسنان مأخوذة من 235 شخصًا مدفونين في 27 موقعًا أثريًا في إنجلترا واسكتلندا من حوالي 2200 قبل الميلاد إلى 1853 بعد الميلاد.
وحددوا 954 نوعًا ميكروبيًا في مجتمعين من البكتيريا.
النوع الأول، الذي تهيمن عليه المكورات العقدية، شائع في الأنظمة الغذائية الصناعية الحديثة.
والنوع الثاني، الذي تهيمن عليه بكتيريا الميثانوبريفيباكتر، انقرض الآن إلى حد كبير.
انخفاض الميثانوبريفيباكتر بعد جائحة الطاعونوانخفض وجود الميثانوبريفيباكتر بشكل ملحوظ بعد جائحة الطاعون، والتي قضت على 60 في المئة من سكان أوروبا في القرن الرابع عشر.
ووجد خبراء أمريكيون أن تغيير النظام الغذائي إلى نظام غذائي غني بالدهون والسكر ومنتجات الألبان تسبب في زيادة البكتيريا العقدية.
ووجدت أبحاث سابقة، أن التغيرات في الميكروبيوم - الاسم العلمي لمجموعة البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان - مرتبطة بالسمنة، مرض السكري من النوع الثاني والعديد من أنواع السرطان.
وقالت البروفيسور لورا ويريش، من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة: "أدى الوباء إلى تغييرات في النظام الغذائي للناس، مما أثر بدوره على تكوين الميكروبات الموجودة في الفم".
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