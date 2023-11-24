دراسة تكشف أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان الرحم

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كشفت دراسة علمية أجريت في السويد، أن أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان
عنق الرحم هي إعطاء اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان
على حد سواء.
وأكدت على أن هذه الوسيلة تخلق نوعاً من مناعة القطيع تساعد في القضاء على
الفيروس المسبب للسرطان.
مناعة القطيع تقضي على الفيروس
وتبين من الدراسة، أن معدلات الإصابة بالسرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري تراجعت بشكل ملموس في مدن فنلندية شهدت إعطاء اللقاح المضاد لهذه الفايروسات للفتيان والفتيات على السواء.
ويقول رئيس فريق الدراسة من معهد كارولينسكا للأبحاث العلمية في السويد
الطبيب فيلي بيمينوف، إن «هذه النتائج تظهر أنك تحصل على مناعة قطيع أقوى إذا ما
تم تلقيح الفتيان والفتيات».
مناعة أقوى من التقليح
وأوضح في تصريحات لموقع الإلكتروني متخصص في الأبحاث الطبية أنه بحسب
الحسابات الخاصة بنا، فإن إعطاء اللقاح للفتيات فقط سوف يستغرق 20 عاماً.
لقاح الفتيات يستغرق 20 عاما
بهدف تحقيق نفس النتائج التي يمكن أن تتحقق خلال ثماني سنوات في حالة إعطاء اللقاح للجنسين في نفس الوقت.