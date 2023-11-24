دراسة تكشف أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان الرحم

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كشفت دراسة علمية أجريت في السويد، أن أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان عنق الرحم هي إعطاء اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان على حد سواء. اضافة اعلان





مناعة القطيع تقضي على الفيروس





مناعة أقوى من التقليح





لقاح الفتيات يستغرق 20 عاما



وأكدت على أن هذه الوسيلة تخلق نوعاً من مناعة القطيع تساعد في القضاء على الفيروس المسبب للسرطان.وتبين من الدراسة، أن معدلات الإصابة بالسرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري تراجعت بشكل ملموس في مدن فنلندية شهدت إعطاء اللقاح المضاد لهذه الفايروسات للفتيان والفتيات على السواء.ويقول رئيس فريق الدراسة من معهد كارولينسكا للأبحاث العلمية في السويد الطبيب فيلي بيمينوف، إن «هذه النتائج تظهر أنك تحصل على مناعة قطيع أقوى إذا ما تم تلقيح الفتيان والفتيات».وأوضح في تصريحات لموقع الإلكتروني متخصص في الأبحاث الطبية أنه بحسب الحسابات الخاصة بنا، فإن إعطاء اللقاح للفتيات فقط سوف يستغرق 20 عاماً.بهدف تحقيق نفس النتائج التي يمكن أن تتحقق خلال ثماني سنوات في حالة إعطاء اللقاح للجنسين في نفس الوقت.