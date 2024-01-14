دراسة: تفشي فيروس كورونا الرابع خلال هذه الأعوام

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توصلت دراسة جديدة إلى أن اللقاح العالمي لفيروس كورونا كان من الممكن أن يجنب العالم ملايين الأرواح ومليارات الدولارات إذا كان متاحًا قبل الوباء. اضافة اعلان





لقاح كورونا الشامل



لقاح عالمي في بداية الوباء



اللقاح العالمي لفيروس كورونا



ووفقًا للباحثين، فإن اللقاح الشامل - الذي يستهدف أجزاء من الفيروس المشترك بين جميع الفيروسات التاجية - يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المستقبل.لكن هذا ممكن فقط في حال تطوير أحدها قبل أن يحدث تحور جديد للفيروس وينتشر بين البشر، وفقًا النتائج التي نشرت في مجلة "كلينيكال ميديسن".وقال الباحث الدكتور بيتر هوتز، المدير المساعد لمركز تطوير اللقاحات بمستشفى تكساس للأطفال: " كان كوفيد-19 هو ثالث وباء أو وباء فيروسي تاجي خطير وخطير بعد السارس في عام 2002 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2012".وتابع: "وبالتالي، يجب أن نتوقع تفشي فيروس كورونا الرابع خلال العقد المقبل أو نحو ذلك".وشدد هوتز على أن "اللقاح الشامل فعال من حيث التكلفة وموفر للتكلفة، ويمثل أولوية للتقدم".ولمعرفة القيمة المحتملة للحصول على لقاح عالمي في بداية الوباء، طور الباحثون نموذجًا حاسوبيًا يحاكي جميع سكان الولايات المتحدة من خلال إدخال فيروس كورونا وانتشاره في عام 2020.وعلى وجه التحديد، وزنت المحاكاة ما كان يمكن أن يحدث لو كان اللقاح العالمي لفيروس كورونا متاحًا في البداية.وكما يظهر التاريخ، طور الباحثون لقاحًا خاصًا بسلالة كوفيد في وقت قياسي، لكن لمدة 10 أشهر انتشرت العدوى والمرض والموت دون رادع، بحسب قولهم.وباستخدام المحاكاة، قرر الباحثون أن اللقاح الشامل كان سيوفر المال حتى لو كان فعالاً بنسبة 10 في المئة فقط ضد كوفيد، وتلقت أقلية من السكان الجرعة.على سبيل المثال، كان من الممكن أن يؤدي إعطاء لقاح بنسبة 10 في المئة لربع سكان الولايات المتحدة في غضون شهرين من بداية الوباء إلى تجنب 14.6 مليون إصابة وتوفير أكثر من 27 مليار دولار من التكاليف الطبية المباشرة، بحسب تقديرات الباحثين.وأظهر النموذج أن فوائد اللقاح العالمي لفيروس كورونا كانت ستظل قائمة حتى لو قامت شركات الأدوية في وقت لاحق بتصنيع لقاح أفضل وأكثر تحديدًا للمتحورات المختلفة، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وقال الباحث الدكتور بروس لي ، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للصحة العامة والسياسة الصحية في جامعة نيويورك: "تظهر دراستنا أهمية إعطاء أكبر عدد ممكن من السكان درجة معينة من الحماية المناعية في أسرع وقت ممكن".وأضاف لي في بيان صحفي لجامعة نيويورك: "إن تطوير لقاح عالمي وتخزينه وجاهز للاستخدام في حالة حدوث جائحة يمكن أن يغير قواعد اللعبة، حتى لو كان من الممكن تطوير لقاح أكثر تحديدًا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر".