دراسة: تراجع معدلات الخصوبة عالميًا يؤدي إلى انخفاض عدد السكان

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تتوقع دراسة جديدة، أنه بحلول عام 2050، ستشهد ثلاثة أرباع دول العالم انخفاض معدلات الخصوبة إلى أقل من المعدلات الطبيعية.

ووفقًا للتقرير، فإنه بحلول عام 2100، سيكون هذا هو الحال في 97% من البلدان، وسينخفض معدل الخصوبة الإجمالي العالمي من 2.23 مولود لكل أنثى في حياتها في عام 2021 إلى 1.68 في عام 2050 و1.57 في عام 2100.





الدول الأكثر ثراء هي أول المتضررين



"طفرة" و"كساد المواليد"



وستكون الدول الأكثر ثراء هي أول من يتضرر من انخفاض معدلات المواليد، مع احتفاظ الدول الفقيرة بمعدلات مواليد أعلى، بحسب توقعات الباحثين في معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن في الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت".وبحسب التقرير، فإن 29% من الأطفال ولدوا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في عام 2021. ولكن بحلول عام 2100، سيولد أكثر من نصف الأطفال (54%) في تلك المنطقة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.وقال كبير مؤلفي الدراسة شتاين إميل فولسيت من معهد معهد القياسات الصحية والتقييم: "إننا نواجه تغيرًا اجتماعيًا مذهلاً خلال القرن الحادي والعشرين".وأوضح في بيان صحفي أن "العالم سوف يتعامل في نفس الوقت مع "طفرة المواليد" في بعض البلدان و"كساد المواليد" في بلدان أخرى".وتابع: "بما أن معظم دول العالم تواجه التحديات الخطيرة التي تواجه النمو الاقتصادي المتمثلة في تقلص القوى العاملة وكيفية رعاية السكان المسنين ودفع أجورهم، فإن العديد من البلدان ذات الموارد المحدودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سوف تتصارع مع كيفية دعم السكان المسنين. السكان الأصغر سنًا والأسرع نموًا على هذا الكوكب في بعض أكثر الأماكن غير المستقرة سياسيًا واقتصاديًا، والتي تعاني من الإجهاد الحراري والنظام الصحي المجهد على وجه الأرض".ولاحظ فريق الدراسة، أن معظم الانخفاض في معدلات الخصوبة كان يحدث بالفعل منذ فترة طويلة، وفقًا لوكالة "يو بي آي".في عام 1950، كانت المرأة المتوسطة على مستوى العالم تلد حوالي خمسة أطفال؛ وبحلول عام 2021، تقلص هذا العدد إلى 2.2 (ما يزيد قليلاً عن مستوى الإحلال)، حيث سجلت 110 من 204 دولة بالفعل معدلات خصوبة أقل من مستوى الإحلال.وفي بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية أو صربيا، انخفضت الخصوبة إلى مستويات تصل إلى 1.1، وفقًا للتقرير.وفي المقابل، بلغ معدل الخصوبة في دولة تشاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 7 في عام 2021.