دراسة تحذر: هذا النوع من البكتيريا قد يسبب بالوفاة

أ أ



حذرت الجمعية الألمانية لنظافة المستشفيات، في دراسة حديثة، من خطورة العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية (EHEC)، نظراً لأنها تنتج مواد سامة للإنسان. اضافة اعلان





خطورة بكتيريا الإشريكية القولونية



أعراض الإصابة بالبكتيريا الإشريكية



الوقاية من عدوى البكتيريا الإشريكية القولونية



وقالت الجمعية، في بيان لها: "إن العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية، تحدث عن طريق الاتصال بالحيوانات المجترة، وتناول الأغذية الملوثة والاتصال بالأشخاص المصابين، وعدم كفاية النظافة".أما عن أعراض الإصابة بالعدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية فتشمل الإصابة إسهال مائي وغثيان، وتشنجات في البطن. وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب من إسهال دموي أو متلازمة انحلال الدم اليوريمي.ونصحت الجمعية بضرورة علاج العدوى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الإصابة بالفشل الكلوي، والوفاة في أسوأ الأحوال.ووفقا للدراسة، فإنه سيتم تشخيص الإصابة بالعدوى من خلال فحص قيم الدم والبول وعينة البراز، ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالسوائل على نحو كافٍ.كذلك يمكن الوقاية من عدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية بالالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة، لا سيما عند التعامل مع الأغذية وعند ملامسة الحيوانات المجترة.