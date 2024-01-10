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دراسة تحذر من خطورة تأثير الزرنيخ على صحة الرجال

السكري والقلب 1
الزرنيخ - السكري - الصحة
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حذرت دراسة حديثة من خطورة التعرض المزمن لمادة الزرنيخ في إصابة الرجال بمرض السكري من النوع الثاني.
وأوضحت دراسة حديثة، أجريت في جامعة كورنيل أن التعرض المزمن للزرنيخ يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وأن هناك أدلة على أن الذكور قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض عند التعرض له.اضافة اعلان

خطورة الزرنيخ على الرجال


ووفقا للدراسة، يأتي هذا التعرض للزرنيخ غالباً من خلال المياه الجوفية الملوثة، وبحسب "ساينس دايلي".

واستندت تجارب البحث إلى بيانات دراسات أجريت في المكسيك وبنغلاديش، وجدت أن المستويات الأعلى من التعرض للزرنيخ ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وفي التجارب، استخدم الباحثون نموذج فئران معدّلة وراثياً بجين بشري لتسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين الزرنيخ وتطوّر السكري.

وخلال التجارب المعملية، تعرضت الفئران في الدراسة لمدة شهر لجرعات من الزرنيخ في مياه الشرب، والتي كانت غير مميتة، ولكنها كافية لاختبار العلاقة.

أهم نتائج الدراسة


وأظهرت النتائج أن الفئران التي تحمل الجين المعدّل وراثياً ليشبه البشر تتأثر بالتعرض للزرنيخ، وخاصة الذكور منها، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

ولاحظ الباحثون، أن الفئران العادية تعالج الزرنيخ بكفاءة أكبر بكثير من البشر، وتتطلب مستويات عالية جداً من التعرض قبل أن تصاب بالسكري.

وخلال الدراسة، كشف فحص أنسجة الكبد أن التعرض للزرنيخ يزيد من مقاومة أنسجة الجسم للأنسولين.

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