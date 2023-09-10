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دراسة تحذر من الاستسلام للاكتئاب: يسبب مرضاً شديد الخطورة

الاكتئاب
خطورة الاكتئاب
أ أ
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كشفت دراسة وراثية حديثة، عن خطورة الاكتئاب وتسببه في أخطر الأمراض في حالة الاستسلام له.

الدراسة، أجراها علماء بريطانيون، إلى أن الاكتئاب قد يكون سبباً مباشراً لمرض السكري من النوع الثاني، وهو ما يستدعي ضرورة الوقاية من المرض.اضافة اعلان

وبعد ظهور نتائج الدراسة، تم تقديم اقتراحات لإضافة الاكتئاب إلى قائمة عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، إلى جانب المتغيرات الأخرى بما في ذلك السمنة، والخمول، والتاريخ العائلي للمرض.

خطورة الاستسلام للاكتئاب


ويعاني أكثر من نصف مليار فرد في جميع أنحاء العالم من مرض السكري من النوع الثاني، وقد ارتبط كلا المرضين تاريخياً بعضهما ببعض، لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ضعفي عامة السكان. 

ويوضح هذا البحث أن الاكتئاب يسبب مرض السكري، وليس العكس، ويمكن أن يكون الاكتئاب عامل خطر لمرض السكري من النوع 2، لأنه يمكن أن يؤثر في جوانب مختلفة من حياة الشخص، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور مرض السكري.
وقال الدكتور سانجاي سينغ، الطبيب العام في مستشفى لاكشمي، سيغنوس، إن التوتر المزمن والاكتئاب يمكن أن يؤديا إلى سلوكيات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام، والخمول البدني، وقلة النوم، وهو ما قد يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما عامل خطر رئيسي لمرض السكري من النوع الثاني. 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاكتئاب في نظام الاستجابة للتوتر في الجسم، ويؤدي إلى خلل في تنظيم الهرمونات المشاركة في استقلاب الجلوكوز، مثل الكورتيزول والأنسولين والجلوكاجون.

عوامل الإصابة بالسكري


وفيما يلي عوامل الإصابة بمرض السكري من النوع  2 لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 
1- التاريخ الطبي من الاكتئاب، أو تاريخ عائلي من مرض السكري من النوع 2.
2- نمط الحياة كالنظام الغذائي، ومستويات النشاط البدني وتعاطي المخدرات.
3- السمنة أو غيرها من التشوهات الأيضية.
4- سوء التغذية، الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية
6- ضغط الدم المرتفع
7- التقدم في العمر 
8- العِرق (بعض المجموعات العرقية معرضة لخطر أكبر)

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