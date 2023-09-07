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دراسة تحذر: الكثير من السكر المضاف يهدد صحة القلب

امراض القلب
القلب
أ أ
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حذرت دراسة حديثة من مخاطر الإفراط في تناول السكر مؤكدة أن ذلك يؤثر على صحة القلب.
وتفصيلا، فحص باحثون في جامعة هارفارد ما إذا كانت الأنواع المختلفة من السكريات الغذائية، وخاصة الغلوكوز والفركتوز، لها تأثير على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.اضافة اعلان

أهم نتائج الدراسة

وأوضحت النتائج أن تناول السكر الكلي، وإجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكريات المضافة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ومع ذلك، لم يرتبط سكر الفركتوز الذي يأتي من الفواكه والخضروات الكاملة، وكذلك واللاكتوز والسكروز، بخطر أمراض القلب، وفق "نيوز مديكال".

ويوضح الباحثون أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكر المضاف، هو ما يسبب تزايد الخطر على القلب.

واستخدم الباحثون بيانات مجموعتين، إحداهما تتألف من ممرضات أعمارهن بين 30 و55 عاماً مسجلات في دراسة صحة الممرضات، والتي بدأت في عام 1976.

والأخرى تتألف من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وهي جزء من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي بدأت في عام 1986.

خطر على القلب

وتضمنت البيانات الأساسية من المشاركين في كلتا الدراستين استبياناً شبه كمي لتكرار الطعام، مع إرسال استبيانات المتابعة كل سنتين إلى 4 سنوات لجمع معلومات عن نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي وأي تشخيصات جديدة للأمراض.

وخلصت نتائج الدراسة، إلى أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من المكونات الغذائية المضافة للعصائر والمشروبات، هو ما يشكل الخطر على القلب، وليس تناول الفركتوز من مصادره الطبيعية كالفاكهة والخضراوات الكاملة.

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