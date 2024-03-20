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دراسة تحذر الرجال من ألعاب الفيديو: تؤدي إلى العجز الجنسي

العاب الفيديو
ألعاب الفيديو تؤثر على خصوبة الرجال
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توصلت دراسة صينية إلى أن كل 1.2 ساعة يقضيها الرجال في لعب ألعاب الفيديو يوميًا تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعجز الجنسي.اضافة اعلان

تأثير  الأنشطة الترفيهية على خصوبة الرجال

واستندت النتائج إلى عينة واسعة شملت أكثر من 200 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، ممن يمارسون أنشطة "ترفيهية" مثل مشاهدة التلفزيون أو التجول في السيارة أو لعب ألعاب الفيديو.
وقاس الباحثون مستويات الهرمونات الجنسية للمشاركين، بما فيها هرمون التستوستيرون والهرمون المنشط للحوصلة (FSH)، الذي تفرزه الغدة النخامية في الدماغ ويؤثر على وظيفة المبيضين لدى المرأة أو الخصيتين لدى الرجل حيث يحفز إنتاج الحيوانات المنوية، وكذلك مستويات الاكتئاب والقلق.
ووجدوا أن استخدام الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو مرتبط بانخفاض مستويات هرمون (FSH) في دم المشاركين.

ألعاب الفيديو تزيد خطر الإصابة بالعجز الجنسي

وارتبط قضاء 1.2 ساعة من وقت الفراغ في لعب ألعاب الفيديو واستخدام الكمبيوتر بزيادة خطر الإصابة بالعجز الجنسي بمقدار 3.5 أضعاف، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "أندرولوجي". 
كما ربط الباحثون بين انخفاض مستويات هرمون (FSH) وانخفاض الرغبة الجنسية والعقم وانخفاض الطاقة.
ولم يجد الفريق "أي دليل على أن مشاهدة التلفزيون أو القيادة لقضاء وقت الفراغ" تزيد فرص الإصابة بالضعف الجنسي، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".
وكتب الباحثون: "قدمت الدراسة الحالية أدلة قوية على وجود علاقة سببية بين استخدام الكمبيوتر وخطر العجز الجنسي. ومع ذلك، يجب إنشاء علاقة سببية محددة من خلال مزيد من البحث".

قيود الدراسة

وأوضحوا أن هناك عددًا من القيود التي تحكم نتائج الدراسة، أهمها تقييم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عامًا فقط، على الرغم من أن الضعف الجنسي هو الأكثر شيوعًا لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. كما لم يتم تحديد مدى خطورة الضعف الجنسي.

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