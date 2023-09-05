دراسة تحذر: التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي

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أكدت دراسة حديثة، أن التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي، لاسيما مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

وأوضح مجموعة من خبراء الجهاز التنفسي، أن من يعانون من مشاكل بالرئة هم ضمن الأكثر عرضة للخطر جراء تغير المناخ.



مواجهة التغير المناخي



وتفصيلا، دعا الخبراء إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تغير المناخ، والحد من تلوث الهواء.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن المجموعة البحثية، أن درجات الحرارة المرتفعة، وأنماط الطقس الآخذة في التغير، وزيادة حبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية، وكذلك حرائق الغابات، والعواصف الترابية وحركة المرور المعتمدة على الوقود الأحفوري، تفاقم كلها أمراض الجهاز التنفسي الحالية، بل يمكن أن تتسبب في ظهور أمراض جديدة.



تغير المناخ وصحة الإنسان



وأكد معدو الدراسة إن تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض وصحة الإنسان أصبح الآن "أمراً محتوماً".

وتشير تقديرات إلى أن تلوث الهواء تسبب في مقتل 6.7 مليون شخص على مستوى العالم خلال عام 2019، و373 ألفاً في أوروبا، حيث كانت الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء العامل المشترك للكثير من نفس المصادر المسببة للوفاة.