دراسة تحذر: الإصابة الخفيفة في الرأس قد تسبب السكتات الدماغية

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حذرت دراسة حديثة من خطورة إصابات الرأس حتى الإصابات الخفيفة والتي قد تتسبب في الإصابة بالسكتات الدماغية القاتلة.

وتفصيلا، أفاد بحث جديد بأنه حتى إصابة الرأس الخفيفة، قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بسكتة دماغية في وقت لاحق من الحياة. اضافة اعلان





خطورة إصابات الرأس



مخاطر السكتات الدماغية



السكتة الدماغية الإقفارية



ووجدت الدكتورة هولي إلسر طبيبة الأعصاب في مستشفى جامعة بنسلفانيا، أن من تعرضوا لإصابة في الرأس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32%.في حين أن من تعرضوا لإصابتين أو أكثر في الرأس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 94%.وأوضح تقرير لـ "هيلث داي"، تشير النتائج إلى أن الوقاية من إصابات الرأس أمر بالغ الأهمية، كما أن مراقبة المصابين بإصابات في الرأس بحثاً عن علامات السكتة الدماغية أمر ضروري.ولدراسة الارتباط بالسكتة الدماغية، حلل البحث بيانات من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات التي شارك فيها أكثر من 12800 من البالغين الأمريكيين.ولم تتعرض هذه العينة لإصابة في الرأس أو سكتة دماغية عندما بدأت الدراسة في عام 1987.ووفقا للدراسة، فقد تعرض أكثر من 2100 منهم لإصابة في الرأس خلال فترة الـ 30 عاماً التالية، وكان حوالي 73% منها طفيفاً.. وأصيب أكثر من 140 شخصاً منهم بسكتة دماغية.وخلصت الدراسة، إلى أن التعرض لإصابة واحدة في الرأس يزيد خطر السكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 32%، بينما تزيدها الإصابة مرتين بنسبة 94% خلال 30 عاماً لاحقة.يشار إلى أن السكتة الدماغية الإقفارية هي النوع الأكثر شيوعاً من السكتات الدماغية، وتحدث بسبب انسداد في الأوعية التي تزود الدماغ بالدم.