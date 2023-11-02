دراسة تحذر: إضافة الملح إلى الطعام يزيد من خطر الإصابة بالسكري

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حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد باحثون أمريكيون، أن إضافة الملح إلى كل وجبة يزيد من فرص الإصابة بالمرض القاتل بنسبة 39%. لذا ينصح الخبراء بالبحث عن طرق جديدة لتذوق الأطعمة التي لا تحتوي على الملح. اضافة اعلان





استبعاد الملح من الطعام



إضافة الملح إلى الوجبات بانتظام



الملح وارتفاع مؤشر كتلة الجسم



وقال الدكتور لو تشي، من جامعة تولين: "ليس من الصعب إجراء تغيير، ولكن يمكن أن يكون له تأثير هائل على صحتك".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "تظهر هذه الدراسة لأول مرة أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني".ويتسبب مرض السكري في ارتفاع مستويات السكر بالدم بشكل كبير ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية مع مرور الوقت.وأظهرت الدراسات السابقة أن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.وبحثت أحدث دراسة، نُشرت في دورية "مايو كلينك بروسيدينج"، فيما إذا كان إضافة الملح إلى الوجبات بانتظام مرتبطًا بمرض السكري.وقام الباحثون باستطلاع رأي أكثر من 400 ألف بريطاني حول تناولهم للملح وتتبعهم لمدة 11.8 سنة في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالسكري.وبالمقارنة مع أولئك الذين "لم يستخدموا الملح مطلقًا" أو "نادرًا"، فإن إضافة البهارات "أحيانًا" تزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 13%. في حين أن إضافتها "عادة" تزيد من الفرص بنسبة 20 في المائة.وقال الدكتور تشي إن الملح يشجع الناس على تناول كميات أكبر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة - وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري.وأظهرت الدراسة وجود صلة بين تناول المزيد من الملح وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.وقال الدكتور تشي: "تشير دراستنا إلى أن زيادة وتيرة إضافة الملح إلى الأطعمة ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".وأضاف: "توفر هذه النتائج الدعم الذي مفاده أن تقليل إضافة الملح إلى الأطعمة قد يكون بمثابة نهج تدخل سلوكي محتمل للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني".