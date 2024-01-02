دراسة تحذر: أضرار الشموع العطرية أكبر بكثير من فوائدها

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كشفت دراسة حديثة، أن الشموع المعطرة تخفف التوتر، لكنها تزيد خطر الإصابة بالصداع النصفي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأضرارها أكبر بكثير من فوائدها.





أضرار الشموع العطرية اضافة اعلان



استراتيجية تنظيف الهواء



وأوضح خبراء أن ضررها أكبر بكثير من فوائدها، خاصة لضغطها السلبي على أنظمة إزالة السموم في الأجسام.الدراسة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأعدها أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في هنغاريا الدكتور تاماس بانديكس، الذي ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيّج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.وأكدت الدراسة أهمية التهوية المنتظمة المنازل، بفتح النوافذ. واعتبرت أن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي، هي تقليل المواد الكيميائية التي تُستخدم داخلياً.وكشفت الصحيفة أنّ وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة تنبّهت للأمر مسبقاً وأصدرت "استراتيجية تنظيف الهواء"، التي تركز على خطر "الروائح المتطايرة" من الأدوات المنزلية شائعة الاستخدام، والتي يمكن أن تشمل الشموع المعطرة، إلى جانب منتجات التنظيف والعطور.وشدد الخبراء، على أن حرق الشموع ينتج مادة سامة، وذلك بعد دراسة على حوالى 60 منزلاً تبيّن أن الشموع المحترقة كانت المصدر الرئيسي لجزيئات التلوث فيها.