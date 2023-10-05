الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تتوقع عمر من يصاب بالسكري من النوع الثاني قبل الثلاثين

السكري
مرض السكري من النوع الثاني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أظهرت دراسة حديثة، أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني قبل سن الثلاثين، قد تؤدي إلى خفض متوسط العمر المتوقع للمصاب 14 عامًا.اضافة اعلان
وحذر باحثون من جامعة كامبريدج من أن هذه الحالة أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الشباب، مما يعرض حياتهم للخطر، وفقا لموقع " آر تي".


تشخيص الحالة مبكرًا

وأشار الباحثون إلى أن متابعة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتشخيص حالاتهم مبكرًا يمكنه أن يساعد على تقديم الرعاية اللازمة لهم ما قد يمنعهم من خسارة سنوات من حياتهم.
وقال البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو: كان يُنظر إلى مرض السكري من النوع الثاني على أنه مرض يصيب كبار السن، لكننا نرى بشكل متزايد أشخاصا يتم تشخيصهم في وقت مبكر من الحياة.


متوسط عمر أقصر من المتوقع

ويضيف، لقد أظهرنا في الدراسة، أن هذا يعني أنهم معرضون لخطر متوسط عمر متوقع أقصر بكثير مما كان سيحدث لولا إصابتهم المبكرة بالسكري.
ويتسبب مرض السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.


مضاعفات مميتة

ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مميتة، بما في ذلك مشاكل في الكلى والسرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني يموتون قبل ست سنوات من البالغين الذين لا يعانون منه في المتوسط.


متوسط العمر عند التشخيص

وبحثت أحدث دراسة، نشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، في معرفة كيف يختلف هذا الانخفاض في متوسط العمر المتوقع وفقا للعمر عند التشخيص.
ونظر الباحثون في السجلات الصحية لـ 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكلما تم تشخيص إصابة المرضى بمرض السكري في وقت مبكر، زاد خطر الوفاة مقارنة بالذين لا يعانون من هذه الحالة.


تحديد الأشخاص الأكثر عرصة للخطر

وقال الدكتور ستيفن كابتوجي: "يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني إذا تم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقديم الدعم لهم، سواء كان ذلك لإجراء تغييرات على سلوكهم أو توفير الدواء.
وتابع: "بالنظر إلى تأثير مرض السكري من النوع الثاني على حياة الناس، فإن منع أو على الأقل تأخير ظهور الحالة يجب أن يكون أولوية ملحة".

اقرأ أيضا

الدوار
9:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

لماذا تشعر بالدوار عند الوقوف؟.. تعرف على الأسباب

لقاح الانفلونزا
8:27 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يتعارض مع الإبر البيولوجية؟.. الصحة توضح

جدري الماء
5:14 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟

الشعور بالجوع عند الطقس البارد
3:44 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الإنسان يشعر بالجوع أكثر في الطقس البارد

اقرأ أيضا

استشاري يوجه نصيحة مهمة لكبار السن ومرضى القلب

سعود الطبية: ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي

ماذا ستفعل إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ولكن اختبارك سلبي؟

9 أشياء تساعدك على تجاوز اكتئاب الخريف

الصحة: هذه أعراض سرطان الثدي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

امراض القلب 1:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لا تنطبق على مريض السكري .. جراح قلب: هذه أعراض الأزمة والجلطة القلبية

اقرأ أيضا

ضغط الدم
2:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

دراسة: قلة النوم تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

مستشفى الملك فيصل التخصصي
1:13 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"التخصصي" يتابع مرضى قصور القلب "عن بعد" باستخدام هذه الطريقة

أطعمة
12:51 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

6 تعديلات غذائية تضيف سنوات إلى عمرك.. تعرف عليها

ضغط الدم
10:40 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

6 مشروبات منزلية تعمل على خفض ضغط الدم.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:24 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجراءات جديدة للمعتمرين وتدريس علوم الفضاء والأمن السيبراني

78666
8:56 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

دخول التوأم السيامي التنزاني غرفة العمليات تمهيدًا لبدء عملية الفصل

السفارة السعودية في الكويت
8:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

الدكتور سعد الخثلان
8:30 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

واتساب
8:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

أمطار المملكة 16
8:00 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الجوف وجازان.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 6 مناطق