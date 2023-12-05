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دراسة: امتلاك قطة يزيد من خطر الإصابة بـ"الفصام"

قطة
الأبحاث تربط بين القطط والفصام
أ أ
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أظهرت دراسة جديدة، أن امتلاك قطة يزيد من خطر الإصابة بالفصام، فيما يعزوه الخبراء إلى الطفيليات السامة التي تحملها الحيوانات الأليفة.اضافة اعلان
واستندت النتائج إلى مراجعة جديدة شملت 17 دراسة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند بأستراليا. 
وأجرى الفريق تحليلاً للأبحاث الحالية من 11 دولة، والتي نُشرت على مدار الـ 44 عامًا الماضية.
ووجدوا أن الأفراد الذين تعرضوا للقطط قبل سن 25 عامًا لديهم احتمالات مضاعفة تقريبًا للإصابة بالفصام. 

طفيلي في القطط الأليفة

ورجح الباحثون، أن السبب يرجع إلى طفيلي موجود في القطط الأليفة يسمى التوكسوبلازما جوندي، والذي يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العض.
ووفقًا لهم، فإن الطفيلي يمكن أن يدخل الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى تغيرات في الشخصية وأعراض ذهانية واضطرابات نفسية مثل الفصام. 
ولم تجد إحدى الدراسات الأمريكية المشمولة في المراجعة، والتي اعتمدت على 354 طالبًا، أي ارتباط بين امتلاك القطط والنتائج على مقياس الفصام.
ومع ذلك، عند مقارنة أولئك الذين عضتهم قطة ونظرائهم الذين لم يتم عضهم، حصلت المجموعة الفرعية التي تم عضها على درجات أعلى على مقياس الفصام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

مقياس الفصام 

ومقياس الفصام هو استبيان يقيس سمات أنماط التفكير غير العادية وغير المنظمة - ويستخدم للمساعدة في تشخيص الفصام. وقد تكون التجارب الشبيهة بالذهان عبارة عن أوهام أو هلاوس.
وتشير الأرقام إلى أن حوالي واحد بالمئة من سكان العالم يعانون من مرض انفصام الشخصية، وهو اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته. 
وقد يبدو المصابون به وكأنهم فقدوا الاتصال بالواقع. لكن سبب الفصام غير مفهوم ويعتقد أنه مزيج من العوامل الوراثية (الوراثة)، والخلل في كيمياء الدماغ و/أو الالتهابات الفيروسية المحتملة واضطرابات المناعة. 
وتبدأ أعراض الفصام عادةً بين سن 16 و30 عامًا. وفي حالات نادرة، يصاب الأطفال بالفصام أيضًا.

أعراض الفصام 

وتنقسم أعراض الفصام إلى ثلاث فئات: إيجابية، وسلبية، ومعرفية.   
الأعراض الإيجابية هي اضطرابات "تضاف" إلى شخصية الشخص/ وتشمل الهلوسة والأوهام واضطرابات التفكير (طرق تفكير غير عادية أو مختلة). 
الأعراض السلبية هي القدرات "المفقودة" من شخصية الشخص، وتشمل:  "التأثير الثابت" (انخفاض التعبير عن المشاعر عبر تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت)، وانخفاض مشاعر المتعة في الحياة اليومية وصعوبة بدء الأنشطة والحفاظ عليها.
الأعراض المعرفية هي تغيرات في الذاكرة أو جوانب أخرى من التفكير، بما في ذلك صعوبة التركيز أو الانتباه، ومشاكل في "الذاكرة العاملة" وضعف القدرة على فهم المعلومات واستخدامها لاتخاذ القرارات.

عوامل تم تجاهلها 

لكن باحثين آخرين انتقدوا المراجعة، قائلين إنها لم تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح العوامل الأخرى التي يحتمل أن تساهم، مثل الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي.
على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات البريطانية أن التعرض للقطط أثناء الطفولة، بين سن 4 و10 سنوات، كان مرتبطًا بتجارب شبيهة بالذهان في سن 13 عامًا.
لكن النتائج لم تستمر بعد تعديل المتغيرات المربكة المحتملة. 
وقال الدكتور سانيل ريجي، الطبيب النفسي مقيم في ملبورن، على منصة "إكس": "15/17 (الدراسات المتضمنة) هي دراسات الحالات والشواهد سيئة السمعة لارتباطاتها الزائفة".

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