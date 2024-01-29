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دراسة: النساء النباتيات أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل

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توصلت دراسة إلى أن النساء النباتيات أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل الذي يهدد الحياة وإنجاب أطفال ناقصي الوزن.

الأطفال المولودن لأمهات نباتياتاضافة اعلان

ووجد باحثون من جامعة كوبنهاجن، أن الأطفال الذين يولدون لأمهات نباتيات كانوا أخف وزنًا بمقدار نصف رطل في المتوسط.
واستندت النتائج التي نُشرت في المجلة الاسكندنافية لأمراض النساء والولادة إلى تحليل البيانات لـ 66 ألفًا و738 حالة حمل في الدانمارك بين عامي 1996 و2002. 
ومن بين هؤلاء، كانت هناك 65 ألفًا و872 امرأة من آكلات اللحوم، في حين قالت 666 أنهن نباتيات الأسماك والدواجن، و183 نباتية، و18 نباتية.
وبناءً على استبيان تم إكماله في منتصف الحمل، أظهرت النتائج أن تناول البروتين كان أقل بين النباتيات (13.3%) والنباتيات (10.4%) مقارنة باللواتي يأكون اللحوم (15.4%).

انخفاض تناول البروتين ووزن الطفل

وربط الباحثون بين انخفاض تناول البروتين وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.
وكتبوا: "كان تناول الأطعمة الدقيقة أيضًا أقل بكثير بين النباتيات، ولكن عندما تم أخذ المكملات الغذائية في الاعتبار، لم يتم ملاحظة أي اختلافات كبيرة".
ووجدوا أن الأمهات اللاتي تناولن الأسماك والدواجن أنجبن أطفالًا أخف بمقدار 0.03 رطل من النساء آكلات اللحوم في المتوسط، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وأنجبت الأمهات النباتيات أطفالًا أكبر حجمًا – أثقل بمقدار 0.07 رطل في المتوسط من آكلات اللحوم. 
وبين النساء النباتيات، استمرت حالات الحمل 5.2 يومًا أطول. 

70 جرامًا من البروتين يوميًا

ويوصي الأطباء النساء الحوامل بتناول حوالي 70 جرامًا من البروتين يوميًا.
كما ينصحون النساء الحوامل النباتيات بالحصول على ما يكفي من الحديد وفيتامين ب12 الموجود في اللحوم والأسماك، وفيتامين د والكالسيوم واليود.
ويؤثر تسمم الحمل واضطرابات الحمل المرتبطة به على 5% إلى 8% من الولادات في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة تسمم الحمل .
وتتميز الحالة، التي تتطور عادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل، بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات البروتين في البول.
ويمكن أن يضعف وظائف الكلى والكبد، ويؤثر على تخثر الدم، ويؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، ويسبب نوبات، وفي الحالات الشديدة، وفاة الأمهات والأطفال.
ويأمل الباحثون أن تركز الأبحاث المستقبلية بشكل أكبر على استكشاف الأنظمة الغذائية النباتية التي تستهلكها النساء الحوامل.

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