الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: النساء اللواتي يجلسن 6 ساعات يوميًا يواجهن خطر الإصابة بأورام ليفية في الرحم

سرطان الرحم
قلة الحركة تزيد من المخاطر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


توصلت دراسة صينية إلى أن النساء اللواتي يجلسن لأكثر من ست ساعات يوميًا يواجهن احتمالات أعلى بكثير للإصابة بالأورام الليفية الرحمية قبل انقطاع الطمث.اضافة اعلان
وأظهرت النتائج، أن النساء الأكثر استقرارًا لديهن خطر مضاعف للإصابة بنمو الرحم المؤلم والضار في كثير من الأحيان قبل انقطاع الطمث، وفقًا لفريق الباحثين بقيادة الدكتور تشيونج مينج، من جامعة كونمينج الطبية في كونمينج بالصين.

مخاطر السمنة 

ووفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "بي إم جى أوبن"، فإن السمنة المرتبطة بأسلوب حياة "بطاطس الأريكة" يمكن أن تكون أحد العوامل، حيث "أظهرت الدراسات أن السمنة هي عامل خطر للأورام الليفية الرحمية".
وأضاف الفريق أن أنماط الحياة المستقرة والسمنة ترتبط أيضًا بارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، بالإضافة إلى الهرمونات الأخرى المعروفة بمساهمتها في الأورام الليفية. 
كما يمكن أن تؤدي عدم الحركة أيضًا إلى نقص فيتامين د، وهو عامل خطر آخر، بحسب وكالة "يو بي آي".
ووفقًا لفريق الدراسة، فإن الأورام الليفية الرحمية هي أورام حميدة شائعة للغاية بين النساء. 
وفي بعض الأحيان لا تسبب أي أعراض، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تؤدي إلى "نزيف غير طبيعي، وألم في أعضاء الحوض والبطن، ونتائج عكسية للعقم". وفي بعض الأحيان تصبح الأورام الليفية شديدة لدرجة أنه ينصح باستئصال الرحم.
وفي الدراسة الجديدة، قام فريق الباحثين بتحليل بيانات أكثر من 6 آلاف و600 امرأة من جميع أنحاء الصين تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عامًا، ولم تمر أي منهن بعد بمرحلة انقطاع الطمث. وكان لدى 84% من النساء أكثر من طفلين.
ويشمل السلوك المستقر الجلوس أو الاستلقاء والقيام بأنشطة مثل مشاهدة الشاشات أو الحياكة أو القراءة أو لعب ألعاب الطاولة.
وفي المجمل، أصيبت 8.5% من النساء المشاركات في الدراسة بأورام ليفية، والتي أصبحت أكثر شيوعًا مع تقدم النساء في السن.

الوزن وخطر الإصابة بالأورام الليفية. 

ومن بين عوامل أخرى، ارتبط الوزن وإنجاب طفلين أو أكثر بزيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية.
وكذلك الأمر بالنسبة للخمول، إذ "كان الخطر أعلى بخمس مرات بين اللواتي قضين ست ساعات فراغ أو أكثر في اليوم مقارنة باللواتي قضين أقل من ساعتين".
ولوحظ هذا التأثير فقط بين النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات. 
وشدد الباحثون على أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، لذلك لم تتمكن من إثبات وجود صلة بين السبب والنتيجة. 
ومع ذلك، فإن الدراسة "تشير إلى أنه لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قد تؤثر عوامل أخرى على تطور الأورام الليفية الرحمية"، كما خلص الباحثون.

اقرأ أيضا

غسل اليدين
7:27 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"سعود الطبية": 6 خطوات لتجنب انتشار العدوى في الشتاء

شركة فايزر
6:29 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"فايزر" تتوقف عن إنتاج دواء لإنقاص الوزن بسبب هذه الأعراض

مرض الإيدز
6:14 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

في يومه العالمي.. الجامعة العربية تدعو لتوحيد الجهود للقضاء على "الإيدز"

أمراض القلب
5:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

هذه الأشياء يكرهها القلب.. تجنبها

اقرأ أيضا

فحص مدته 10 ثوانٍ يحميك من مرض مميت

استشاري: فحوصات فترة الحمل لا تُظهر تشوهات العمود الفقري (فيديو)

الغذاء والدواء الأمريكية: قصور محتمل في الحقن البلاستيكية الصينية

"المواصفات": المنظفات تحمل خطورة عالية.. وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامها

جدل قائم.. ألواح التقطيع الخشبية هل تحتوي على البكتيريا؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

قصور القلب
9:30 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. دواء للسكري يقلل أمراض القلب

السكري
2:47 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دراسة: زيادة الأحماض الأمينية في الطعام ترفع خطر الإصابة بمرض خطير

أعراض نقص هرمون الذكورة
10:16 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

استشاري: 7 أعراض لنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال

منظمة الصحة العالمية
8:27 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

منظمة الصحة العالمية : 249 مليون حالة ملاريا في العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
8:03 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

السجن والغرامة.. تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

قوى
7:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من "قوى" حول الانقطاع عن العمل ومهلة الـ60 يومًا

ثق
6:54 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام(صور)

العالم فى اسبوع
6:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وبشرى بشأن رحلات الطيران الداخلية

الضمان الاجتماعي المطور
4:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

نزاهة
3:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. "نزاهة": توقيف 146 مواطنًا ومقيمًا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال