دراسة: المشي يقلل من خطر الإصابة بمرض الثدي

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أظهرت دراسة، أن المشي يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 10%.

وتوصلت الأبحاث السابقة إلى أن المشي حوالي 6.5 ساعة في الأسبوع يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 30%. اضافة اعلان

وتناولت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة علم الأورام السريرية، بيانات من 19 دراسة في جميع أنحاء العالم، شملت أكثر من 547 ألف امرأة.

وراقب الباحثون، المشاركات لمدة 11.5 سنة في المتوسط، وتم تشخيص إصابة 10231 بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي كن من بين الـ 10% كن الأكثر نشاطًا والأقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 10% مقارنة بأولئك الأقل نشاطًا، بعد تعديل مؤشر كتلة الجسم.

وتساعد ممارسة التمارين مثل المشي وركوب الدراجات وغيرها على تقليل فرص الإصابة بالمرض قبل انقطاع الطمث، وفقًا لصحيفة "ذا صن".



أهمية النشاط البدني



وقال الدكتور مايكل جونز، من معهد أبحاث السرطان في لندن: "تضاف هذه النتائج إلى مجموعة قوية من الأدلة التي تظهر أن النشاط البدني مفيد لصحتنا".وتابع: "يضيف بحثنا إلى الأدلة التي تشير إلى أن المشاركة في مستويات أعلى من النشاط البدني في أوقات الفراغ قد تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث".لكنه شدد على أنه "ما زلنا بحاجة إلى فهم أفضل للبيولوجيا وراء العلاقة بين النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي."

سرطان الثدي



ما أعراض سرطان الثدي؟



وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند النساء الأكبر سنًا، لكن سرطان الثدي قد يصيب النساء بعمر 45 عامًا أو أقل.ولا يُعرف الخبراء أسبابه بالضبط، لكن عوامل الخطر تشمل العمر، والتاريخ العائلي، وطول القامة، وزيادة الوزن أو السمنة، والكحول، والإصابة بالمرض من قبل.وقال الدكتور سايمون فنسنت، من مؤسسة "سرطان الثدي الآن"، إن سرطانات الثدي لدى النساء الأصغر سنا "تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية ويتم تشخيصها في مرحلة لاحقة".وأضاف: “لذا، نحن بحاجة ماسة إلى إيجاد طرق جديدة لمنع الناس من الإصابة بالمرض. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بمن سيصاب بسرطان الثدي، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن للناس القيام بها لتقليل خطر الإصابة به".وتابع: "يسلط هذا البحث الضوء على مدى أهمية دعم النساء للبدء في إجراء تغييرات صغيرة وصحية في نمط الحياة والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتهن".هناك عدة أعراض لسرطان الثدي، عادة ما تكون أولها كتلة أو منطقة من أنسجة الثدي السميكة.ومعظم كتل الثدي ليست سرطانية، ولكن من الأفضل دائمًا فحصها من قبل الطبيب.ويجب استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه الأعراض:تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهماإفرازات من إحدى الحلمتين، والتي قد تكون ملطخة بالدمكتلة أو تورم في أي من الإبطينتنقير على جلد الثديينطفح جلدي على الحلمة أو حولهاتغير في مظهر الحلمة، مثل أن تصبح غائرةألم الثدي ليس عادة من أعراض سرطان الثدي.