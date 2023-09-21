دراسة: المحليات الصناعية والأطعمة فائقة المعالجة تسبب الاكتئاب

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حذرت دراسة جديدة من أن المحليات الصناعية والأطعمة فائقة المعالجة قد تؤدي إلى الاكتئاب.

وقام الباحثون في جامعة هارفارد ومستشفى ماس جنرال بريجهام في ماساتشوستس بالولايات المتحدة بتقييم النظام الغذائي لأكثر من 30 ألف امرأة بيضاء في منتصف العمر. اضافة اعلان

وأظهرت النتائج إصابة حوالي 7 آلاف بالاكتئاب.





الأطعمة فائقة المعالجة والمحليات الصناعية



تعريفان للاكتئاب



المحليات الصناعية والاكتئاب



دراسات سابقة



ورجح الباحثون أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الخفيفة والصلصات والوجبات الجاهزة، يمكن أن يكون السبب وراء الاكتئاب.بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت المحليات الصناعية مثل الأسبارتام - الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة محتملة - بارتفاع المعدلات.لكن الخبراء أشاروا إلى عدم وجود أدلة كافية لربط هذه الأطعمة بشكل مباشر بالاكتئاب.وتناولت الدراسة، التي نُشرت في دورية "جاما"، أكثر من 31 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و62 عامًا.وطلب الباحثون من المشاركات إكمال استبيانات حول عاداتهن الغذائية كل أربع سنوات. ومن غير الواضح كم من الوقت تم تقييمهن.واستخدم الباحثون تعريفين للاكتئاب: شديد وواسع. ويعني الاكتئاب الشديد أن المرضى أبلغوا عن تشخيص حالتهم من قبل الطبيب واستخدام مضادات الاكتئاب بانتظام.أما الاكتئاب الواسع النطاق، فيعني أن المرضى قد تم تشخيصهم سريريًا و/أو تناولوا مضادات الاكتئاب.ومن بين 31 ألفًا و712 مشاركة، عانت 2122 منهن من الاكتئاب الشديد، بينما عانت 4 آلاف و820 من الاكتئاب الواسع النطاق.ورأى الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تؤدي إلى احتمال أكبر للإصابة بالاكتئاب، على الرغم من أنهم غير متأكدين من السبب.وارتبطت المحليات الصناعية والمشروبات المحلاة صناعيًا بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب عن طريق تنشيط مركبات معينة في الدماغ. ولم يخض الباحثون في التفاصيل.وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون ببريطانيا: "يتكهن الباحثون أن هذا قد يكون بسبب وصول المركبات إلى الدماغ، ولا يقدم هذا البحث أي دليل يدعم ذلك".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "ومن الممكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد اختاروا المزيد من المشروبات المحلاة، بدلا من أن تكون سببية".وذكر باحثون آخرون أنه على الرغم من أن النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.وقال الدكتور شارمالي إدوين ثاناراجا، طبيب الأعصاب في ألمانيا: "توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للدور المحتمل للمحليات الصناعية في الصحة العقلية والجسدية، ولكن يجب تأكيد ذلك من خلال مزيد من الأبحاث بما يتجاوز بيانات المراقبة وحدها".وتضاف الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن الأطعمة المصنعة يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية ضارة.وتوصلت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة علم "الأعصاب" إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10 بالمئة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة كبيرة في فرنسا إلى أن نفس الزيادة في الأطعمة فائقة المعالجة أدت إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.وأظهرت دراسة مقارنة عالمية نُشرت في مجلة "أوبيستي ريفيو"، أن الزيادة في مبيعات الفرد من الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة ارتبطت بارتفاع مؤشر كتلة الجسم.وتوصلت دراستان أجراهما باحثون في إسبانيا وفرنسا إلى وجود علاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الوفاة المبكرة.وقال الباحثون إن القيد الرئيسي هو أن الدراسة أجريت فقط على النساء، ومعظمهن من البيض، لذلك كان عدد السكان محدودًا.بالإضافة إلى ذلك، فإن اللواتي تناولن كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كان لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى، ومعدلات التدخين، ومعدلات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.وكن أيضًا أقل ميلاً إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يعني أن المشاركات من الممكن أن يصبن بالاكتئاب بسبب العديد من العوامل الأخرى.