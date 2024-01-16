دراسة: الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف

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كشفت دراسة حديثة أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً ومنخفض الكربوهيدرات يكونون أكثر نجاحاً في تجنب استعادة الوزن بعد إنقاصه.





تأثير الكربوهيدرات على التنحيف اضافة اعلان



أسباب استعادة الوزن بعد التنحيف



تجارب إنقاص الوزن



ووفقا للدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد فإن السر لا يكمن فقط في كمية الكربوهيدرات، بل في نوعها وجودتها أيضاً، ويعني ذلك أن تكون غير مكررة.وأوضح "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن مقدار الوزن الذي يستعيده الشخص بعد التخسيس، يتأثر بطبيعة وجودة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتبعه.وعن سبب استعادة الوزن بعد التنحيف، قال الدكتور تشي صن المشرف على البحث: "هذا ليس بالضرورة بسبب الافتقار إلى قوة الإرادة، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، تحدث تغييرات في الهرمونات والأنظمة المتعددة، وتؤدي هذه التغييرات معاً إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة، وتعزيز الشهية، وفي النهاية استعادة الوزن".وتابع "بالنسبة لمعظم تجارب فقدان الوزن على المدى الطويل، من المعتاد أن يتم تحقيق معظم فقدان الوزن خلال 6 أشهر تقريباً، وبعد ذلك، تكون هناك استعادة ثابتة للوزن".وخلال الدراسة، تم مراجعة عدة تجارب موسعة لإنقاص الوزن، شارك فيها 123 ألف شخص بين عامي 1986 و2018، وجد الباحثون أن كمية الكربوهيدرات، وكونها مكررة أقل وتحتوي على ألياف، عامل رئيسي في إدارة الوزن بعد التخسيس.كما تبين أن الاعتماد على البروتين النباتي من البقول والصويا والمكسرات، يساعد إلى جانب نوعية وكمية الكربوهيدرات في عدم استعادة الوزن.