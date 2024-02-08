دراسة: الفياجرا تقلل من خطر الإصابة بمرض لا علاج له

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يعد مرض الزهايمر النوع الأكثر شيوعًا من الخرف، الذي لم يتوصل العلماء بعد إلى علاج للتعافي منه حتى الآن.

مع ذلك، أظهرت الأبحاث أنه يمكن الوقاية من حوالي 40 بالمئة من حالات الخرف بإجراء تغييرات معينة، تشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





أدوية ضعف الانتصاب والزهايمر



الوقاية من الزهايمر



وتوصلت دراسة إلى أن تناول أدوية ضعف الانتصاب مثل الفياجرا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18 في المئة.وخلال الدراسة، التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب، تابع الباحثون أكثر من 250 ألف رجل، متوسط أعمارهم 59 عامًا، تم تشخيص إصابتهم بضعف الانتصاب على مدى خمس سنوات.وقارن الفريق بين أولئك الذين وصفت لهم أدوية ضعف الانتصاب وأولئك الذين لم يحصلوا عليها.ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا أدوية ضعف الانتصاب كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18 في المئة.وهو ما يعني أن الأدوية مثل الفياجرا - التي تعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية للسماح بتدفق المزيد من الدم - قد تساعد أيضًا في منع أو تأخير تطور مرض الزهايمر.وكان جميع المشاركين يعانون من ضعف الانتصاب، ويحصل 55 في المئة منهم على أدوية لذلك، مقابل 45 في المئة لم يحصلوا على دواء.ولم يكن لدى أي من الرجال مشاكل في التفكير أو الذاكرة، كما هو متوقع لدى المصابين بمرض الزهايمر.لكن بحلول نهاية الدراسة، أصيب 1119 رجلاً بمرض الزهايمر، وكان 749 منهم يتناولون أدوية ضعف الانتصاب، وهو ما يعادل معدل 8.1 حالة لكل 10 آلاف شخص في السنة.في حين أن 370 من هؤلاء لم يتناولوا أدوية ضعف الانتصاب، وهو ما يعادل معدل 9.7 حالة لكل 10 آلاف شخص في السنة.تمثل "سنوات الشخص" عدد الأشخاص في الدراسة ومقدار الوقت الذي قضاه كل شخص في الدراسة.وبمجرد تعديل الباحثين للعوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل مرض الزهايمر، مثل العمر وحالة التدخين وشرب الكحول، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أدوية ضعف الانتصاب كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18 في المئة.وكان الارتباط أقوى لدى أولئك الذين صدرت لهم أكبر عدد من الوصفات الطبية خلال فترة الدراسة.وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة روث براور، من جامعة كوليدج لندن: "على الرغم من أننا نحرز تقدما في العلاجات الجديدة لمرض الزهايمر والتي تعمل على إزالة لويحات الأميلويد في الدماغ للأشخاص في المراحل المبكرة من المرض، إلا أننا في حاجة ماسة إلى علاجات". التي يمكن أن تمنع أو تؤخر تطور مرض الزهايمر.وأضافت: "هذه النتائج مشجعة وتتطلب المزيد من البحث، وهو أمر ضروري لتأكيد هذه النتائج، ومعرفة المزيد عن الفوائد والآليات المحتملة لهذه الأدوية، والنظر في الجرعة المثلى".وتابعت: "هناك ما يبرر إجراء تجربة عشوائية مع مشاركين من الذكور والإناث لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج ستنطبق على النساء أيضًا".