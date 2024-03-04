دراسة: الفوائد الصحية للصيام تظهر بعد هذه الفترة

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كشف باحثون عن فوائد صحية عدة للصيام لفترة طويلة، والتي تظهر بعد صيام ثلاثة أيام متتالية على الأقل.





فوائد الصيام لفترات طويلة



الفوائد الصحية للصيام بخلاف الوزن



الصيام لعلاج أمراض مثل الصرع



النظام الغذائي الصحي



وتظهر النتائج أن الصيام لفترات طويلة يساعد على التخلص من الدهون غير الصحية - مع بقاء الوزن - ويمنح أعضاء الجسم الأخرى، بما فيها الدماغ، دفعة "كبيرة".لكن الباحثين بجامعة كوين ماري في لندن وجدوا أن الفوائد لا تبدأ إلا بعد 72 ساعة على الأقل من بدء الصيام.وقالت البروفيسورة كلوديا لانجنبيرج: "الصيام، عندما يتم بشكل آمن، هو تدخل فعال لفقدان الوزن. تدعي الأنظمة الغذائية الشائعة التي تتضمن الصيام أن لها فوائد صحية تتجاوز فقدان الوزن"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وأضافت: "تقدم نتائجنا دليلاً على الفوائد الصحية للصيام التي تتجاوز فقدان الوزن، ولكن هذه الفوائد لم تكن مرئية إلا بعد ثلاثة أيام من تقييد السعرات الحرارية الإجمالية، وهو وقت متأخر عما كنا نعتقد سابقًا".وتابعت: "لأول مرة، أصبحنا قادرين على رؤية ما يحدث على المستوى الجزيئي في جميع أنحاء الجسم عندما نصوم".ووجدت الدراسة أن مستويات البروتين في العديد من الأعضاء تتغير بعد حوالي ثلاثة أيام من الصيام، مما يدل على أن الجسم كله يستجيب للصيام.تساعد هذه البروتينات، بما في ذلك تلك التي تشكل البنية الداعمة للخلايا العصبية في الدماغ، الأعضاء على العمل بشكل أكثر فعالية.كما يغير الجسم مصدر الطاقة ونوعها، فيتحول من سعرات الجلوكوز التي تأتي من الطعام إلى مخازن الدهون الخاصة به.وخسر المشاركون في الدراسة، الذين صاموا لمدة سبعة أيام متتالية، ما متوسطه 5.7 كجم، وبقي الوزن ثابتًا حتى بعد ثلاثة أيام من انتهاء الصيام.تاريخيًا، كان الصيام يستخدم لعلاج أمراض مثل الصرع والتهاب المفاصل الروماتويدي. وقال الباحثون إن تغيرات البروتين قد تفسر سبب تأثيرها الإيجابي على هذه الحالات وغيرها.ويأملون أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى علاجات جديدة للأشخاص الذين لا يستطيعون الصيام لفترة طويلة.وقال الدكتور مايك بيتزنر: "في حين أن الصيام قد يكون مفيدًا لعلاج بعض الحالات، إلا أن الصيام في كثير من الأحيان لن يكون خيارًا للمرضى الذين يعانون من اعتلال الصحة". نأمل أن يتم استخدام هذه النتائج لتطوير علاجات يستطيع المرضى استخدامها.وتقدم هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، نصائح حول النظام الغذائي الصحي تتضمن:• تناول ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات كل يوم. يتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة.• تعتمد الوجبات الأساسية على البطاطس والخبز والأرز والمكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية، ويفضل الحبوب الكاملة.• 30 جرامًا من الألياف يوميًا: هذا يعادل تناول كل ما يلي: 5 حصص من الفاكهة والخضراوات، قطعتين من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتين سميكتين من خبز القمح الكامل، وبطاطس كبيرة مخبوزة بدون قشر.• تناول بعض منتجات الألبان أو بدائل الألبان (مثل مشروبات الصويا) مع اختيار خيارات أقل دهونًا وسكرًا أقل.• تناول بعض الفول والبقول والأسماك والبيض واللحوم وغيرها من البروتينات (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع، واحدة منها يجب أن تكون زيتية).• اختار الزيوت غير المشبعة والمواد القابلة للدهن واستهلكيها بكميات صغيرة.• شرب 6-8 أكواب/ أكواب من الماء يوميًا.• يجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و20 جرامًا من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرامًا للرجال يوميًا.