دراسة: العمل خلال الليل يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

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حذر باحثون من أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بمن ينامون مبكرًا. اضافة اعلان

ووجد باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يعملون خلال الليل ويستيقظون متأخرًا، معرضون لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بنسبة 19 في المئة.

وقال المؤلف الدكتور تياني هوانج، من مستشفى بريجهام والنساء بالولايات المتحدة، إن أنماط النوم "محددة وراثيًا جزئيًا، لذا قد يكون من الصعب تغييرها".

وأضاف: "الأشخاص الذين يسهرون قد يحتاجون إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأسلوب حياتهم لأن نمط حياتهم المسائي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

وتوصل فريق البحث سابقًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

كما توصل إلى أن الأشخاص الذين لديهم أنماط زمنية مسائية هم أكثر عرضة لأنماط نوم غير منتظمة.





العلاقة بين النمط الزمني ومخاطر الإصابة بمرض السكري



النمط الزمني المسائي



السيطرة على سلوكيات نمط الحياة غير الصحية



وخلال الدراسة الجديدة، سعى الباحثون إلى محاولة فهم العلاقة بين النمط الزمني ومخاطر الإصابة بمرض السكري، لذا نظروا في دور عوامل نمط الحياة أيضًا.وحلل الفريق، بيانات أكثر من 63 ألف ممرضة، وقام بتضمين النمط الزمني الذي تم الإبلاغ عنه ذاتيًا، بالإضافة إلى جودة النظام الغذائي والوزن ومؤشر كتلة الجسم، توقيت النوم، والتدخين.وأفاد حوالي واحد من كل تسعة من المشاركين، أن لديهم نمط زمني "مسائي محدد"، في حين أفاد ما يزيد قليلاً عن الثلث (35 في المئة) أن لديهم نمط زمني "صباحي محدد".في حين صنف الباقي على أن لديهم نمط "متوسط" - مما يعني أنهم إما تم تحديدهم على أنهم ليسوا من النوع الصباحي أو المسائي أو أنهم أكثر بقليل من الآخر.وارتبط النمط الزمني المسائي بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 72 في المئة قبل مراعاة عوامل نمط الحياة.وبعد أخذ هذه الأمور في الاعتبار، أظهرت النتائج أن النمط الزمني المسائي ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19 في المئة، وفق صحيفة "ذا صن".ومن بين أولئك الذين يعتبرون أنهم يتمتعون بأنماط حياة أكثر صحة، كان ستة في المائة فقط لديهم نمط حياة مسائي.في حين أن الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية، كان 25 في المئة منهم من النمط الزمني المسائي، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة "أنالس أوف إنتيمال ميديسن".وكشفت النتائج أن أولئك الذين لديهم أنماط زمنية مسائية هم أكثر عرضة لشرب الكحول بكميات أعلى، واتباع نظام غذائي منخفض الجودة، والحصول على ساعات نوم أقل كل ليلة، والتدخين، ولديهم معدلات وزن ومؤشر كتلة الجسم ونشاط بدني في الفئة "غير الصحية".وقال المؤلف الأول الدكتور سينا كيانيرسي: "عندما سيطرنا على سلوكيات نمط الحياة غير الصحية، انخفض الارتباط القوي بين النمط الزمني وخطر الإصابة بمرض السكري ولكنه ظل قائما، مما يعني أن عوامل نمط الحياة تفسر نسبة ملحوظة من هذا الارتباط".ويخطط الفريق حاليصا لدراسة المحددات الجينية للنمط الزمني وارتباطه بأمراض القلب وكذلك مرض السكري.وأضاف الدكتور سينا: "إذا تمكنا من تحديد العلاقة السببية بين النمط الزمني ومرض السكري أو أمراض أخرى، فيمكن للأطباء تصميم استراتيجيات وقائية أفضل لمرضاهم".يشار إلى أنه في حالة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لايستطيع الأنسولين الذي يصنعه البنكرياس أن يعمل بشكل صحيح، أو لاينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين.وهذا يعني أن مستويات السكر في الدم تستمر في الارتفاع. وبدون علاج، يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة في الأعضاء بما فيها العين والقلب والقدمين، والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى مشاكل في الكلى ومشاكل جنسية.