الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

يتعرض لها 50% من الرجال بسبب ضغوط العمل

دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الموظف الذي يمارس دوره الوظيفي في المؤسسة التي يعمل بها ولا يتقاضى أجرًا مجزيًا؛ فإنه يتعرض إلى الإصابة بأمراض القلب.اضافة اعلان
وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع «ميديكال إكسبرس» الطبي، أن الوظيفة التي تتطلب جهدًا وليست مجزية قد تؤثر سلبًا في صحة القلب، ولاسيما لدى الرجال.

50 % من الموظفين يتعرضون لأمراض القلب

ووجدت الدراسة، التي أجريت على ما يقرب من 6500 عامل من ذوي الياقات البيضاء، أن الرجال الذين يشعرون عادة بالتوتر في العمل لديهم ما يصل إلى الضِّعف من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل أقرانهم الذين كانوا أكثر رضا في العمل.
ولفتت إلى أنه في بعض الحالات يتخذ هذا التوتر شكل الضغط الوظيفي، ما يعني أن العمال يشعرون بالضغط من أجل الأداء، ولكن ليس لديهم سوى القليل من القوة فيما يتعلق بكيفية إنجاز عملهم.
وبينت أنه في حالات أخرى، كانت المشكلة الأساسية تتمثل في اختلال التوازن بين الجهد والمكافأة، وذلك عندما يشعر الموظفون بأن اجتهادهم لا يحقق عوائد كافية، سواء من خلال الأجر أو الترقية أو التقدير أو الشعور بالإنجاز.
وكان الرجال الذين أبلغوا عن ضغوط العمل أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالرجال الذين كانوا أكثر سعادة في العمل، في حين لم يكن هناك تأثير مماثل بين النساء.

الإجهاد الوظيفي وأمراض القلب

وأكد الباحثون أن النتائج أثبتت أن الكثير من الأسباب تجعل التوتر في العمل، حيث يقضي البالغون الكثير من الساعات، يسهم في الإصابة بأمراض القلب.
وأوضحت ماتيلد لافين روبيشود، الباحثة الرئيسة، أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في نظام القلب والأوعية الدموية.
وقالت روبيشود، مرشحة الدكتوراه في جامعة CHU في كيبيك: «إن الإجهاد الوظيفي وعدم التوازن بين الجهد والمكافأة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في القلب، من خلال إثارة استجابات جسدية، تشمل زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتضييق الأوعية الدموية في القلب".
وأضافت: «هذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات في تدفق الدم وإيقاع القلب، ما يزيد في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب".
وتابعت: «يمكن أن يتعارض هذا مع القدرة على تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام وإيجاد الوقت للاسترخاء".
وأشارت إلى أنه إذا كان من الصعب اتباع أسلوب حياة صحي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة أي آثار مباشرة للتوتر على نظام القلب والأوعية الدموية.

أمراض يسببها الإجهاد المزمن

وأيَّد الدكتور إدواردو سانشيز على أن الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب مشكلات لنظام القلب والأوعية الدموية، وربما يكون ضارًا مثل السمنة أو التعرض للتدخين السلبي.
وأشار سانشيز، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية في جمعية القلب الأمريكية، إلى أنه منذ عدة سنوات، أصدرت جمعية القلب الأمريكية إرشادات لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى بدء التدريب على المرونة كوسيلة لمعالجة ضغوط العمال.
وقال إن الدراسة الجديدة تضيف أدلة على أن أماكن العمل يمكن، بل وينبغي لها، أن تساعد على تعزيز صحة القلب.

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

وتستند النتائج إلى ما يقرب من 6500 عامل من في كيبيك بكندا الذين كانوا جزءًا من دراسة صحية طويلة الأمد. وفي البداية، عام 2000، كان جميعهم خالين من أمراض القلب، وكان متوسط أعمارهم 45 عامًا.
وعلى مدى 18 سنة، تعرَّض 571 رجلًا لمرض القلب التاجي لأول مرة، مثل نوبة قلبية أو ألم شديد في الصدر ناجم عن انسداد شرايين القلب. ومن بين النساء، عانت 265 مضاعفات القلب المماثلة.
وبشكل عام، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل يرتفع بالتزامن مع الإجهاد الوظيفي الذي يشعر به العمال، وكان ذلك بعد مراعاة عوامل أخرى، مثل المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، وعادات التدخين، والظروف الصحية كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لم يظهر الارتباط إلا بين الرجال.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-26 at 2.19.27 AM
2:25 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إنهاء معاناة مريضة بجراحة معقدة في مجمع الملك عبد الله بجدة

WhatsApp Image 2023-09-26 at 1.34.57 AM
1:43 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مفاجأة تحدث داخل جسم الأم بعد ولادة الجنين

أطعمة
5:00 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك في المدرسة

صدر وفخذ الدجاج
4:16 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

صدر الدجاح أم الفخذ.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ الإجابة بالتفصيل

اقرأ أيضا

أداة تكشف عن العلامات المبكرة لنزيف ما بعد الولادة

عواقب وخيمة.. هذا ما حدث لشاب تناول 12 مشروب طاقة بـ10دقائق

إذا كنت تعاني من نزلة برد.. هذه أفضل وضعية للنوم

لون وملمس عينيك يكشف عن مشاكل صحية.. تعرف على الأسباب

ابتكار تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لاستعادة الجلد التالف

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

علاج الشخير 2:41 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

لا تتجاهله.. احذر: الشخير يهدد القلب والدماغ

رزاعة قلب 1:04 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم الإنسان للمرة الثانية

الاكتئاب 12:29 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

7 عادات صحية تقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بالاكتئاب

امراض القلب 8:47 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

نظام غذائي يحميك من مخاطر أمراض القلب التاجية

اقرأ أيضا

الصحة
1:13 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مصاب واحد من كل 1000 بالمملكة.. فحوصات لوقاية طفلك من تأخر النمو والإعاقة

أمراض القلب
12:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أعمى يعقوب واستعاذ منه النبي ﷺ.. مخاطر غير متوقعة للحزن لا تتجاهلها

الازمات القلبية
11:05 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ابتكار اصطناعي للأبهر يمنح المريض الحياة 25 سنة إضافية

فايتامينات
10:51 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

نقص هذا الفيتامين يعرضك لخطر كسور العظام وأمراض الجهاز التنفسي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
6:20 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب

عدد ضحايا فيضانات درنة
5:49 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى 4029 قتيلاً

الفيضانات في درنة
5:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)

الانتخابات الرئاسية في مصر
4:39 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

هاتف آيفون 15 برو ماكس
3:58 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

معركة البطارية.. جالاكسي إس 23 ألترا أم آيفون 15 برو ماكس؟ (فيديو)

فيديو
2:00 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه