دراسة: الصيام يؤدي إلى تحسن المزاج وزيادة الطاقة

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أظهرت دراسة كبيرة أجراها باحثون في بريطانيا، أن الصيام المتقطع يرتبط بزيادة الطاقة وتحسين الحالة المزاجية.

ووجد باحثون من جامعة كينجز كوليدج في لندن، أن تقييد استهلاك الطعام لمدة 10 ساعات والصيام لمدة 14 ساعة المتبقية له فوائد صحية إيجابية. اضافة اعلان





الصيام المتقطع يحسن صحتك



تفاصيل الدراسة



الصيام المتقطع لفقدان الوزن



وقالت سارة بيري من جامعة كينجز كوليدج في لندن في بيان صحفي: "هذه أكبر دراسة خارج العيادة الخاضعة لرقابة مشددة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة حقيقية".وأضافت: "الأمر المثير حقًا هو أن النتائج تظهر أنه ليس من الضروري أن تكون مقيدًا للغاية لرؤية نتائج إيجابية. نافذة تناول الطعام لمدة 10 ساعات، والتي يمكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس، وتحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والجوع".وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مؤتمر التغذية الأوروبي يوم الثلاثاء، 37 ألفًا و545 شخصًا، من بينهم 27 ألفًا و371 تم تصنيفهم على أنهم منخرطون للغاية.وحوالي 78% من المشاركين بشكل كبير من النساء، بمتوسط عمر 60 عامًا، فيما بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم 25.6 ونافذة تناول الطعام الأساسية 11.3 ساعة.وطُلب من المشاركين الذين استخدموا تطبيق "زوي هيلث"، تناول الطعام كما يفعلون عادةً في الأسبوع الأول، ثم تقييد تناولهم لتناول الطعام لمدة 10 ساعات خلال الأسبوعين التاليين. وقاموا بتسجيل نافذة الأكل والطاقة والمزاج والجوع يوميًا.وأظهر أولئك الذين كانوا متسقين مع روتين الصيام المتقطع أفضل النتائج، في حين ارتبط عدم الاتساق في تناول الطعام خلال النافذة المحددة بانخفاض الطاقة والمزاج وارتفاع الجوع.وكانت النتائج أفضل بين أولئك الذين لديهم فترة أطول لتناول الطعام قبل بدء الصيام المتقطع.وأبلغ 51% من المشاركين الذين شاركوا بشكل كبير، عن انخفاض طفيف في الوزن على مدى أسبوعين إلى 16 أسبوعًا، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وقالت الباحثة كيت بيرمنجهام من جامعة كينجز كوليدج في لندن في بيان صحفي: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تتناول بها الطعام".وأضافت: "إن التأثير الصحي للطعام لا يقتصر فقط على ما تأكله، بل أيضًا على الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك، كما أن فترة تناول الطعام هي سلوك غذائي مهم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة".ووجدت الأبحاث السابقة أن الصيام المتقطع قد يكون فعالا لفقدان الوزن. ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة إلينوي شيكاغو، أن المشاركين المصابين بالسكري من النوع الثاني والذين تناولوا الطعام فقط خلال فترة ثماني ساعات بين الظهر والساعة 8 مساءً فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين قللوا من السعرات الحرارية.ووجدت دراسة أخرى أن تناول الطعام في وقت مبكر قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.