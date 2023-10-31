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دراسة: الصيام المتقطع بديل فعال لإنقاص الوزن

انقاص الوزن
زيادة الوزن تشكل خطرًا على الصحة
أ أ

أظهرت دراسة جديدة أن الصيام المتقطع، يبدو أكثر فعالية في إنقاص الوزن من الحد من السعرات الحرارية.
وبحثت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إلينوي الأمريكية في مساعدة الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني على إنقاص الوزن والسيطرة على مستويات السكر في الدم. اضافة اعلان
وأظهرت نتائج الدراسة الني أجريت على 75 شخصًا، ونشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن"، أن الصيام المتقطع، حيث يأكل الناس فقط خلال فترة محددة كل يوم، هو وسيلة فعالة لإنقاص الوزن. 

ماذا أظهرت النتائج؟

وقال الباحثون إن المشاركين الذين تناولوا الطعام فقط خلال فترة ثماني ساعات بين الظهر والثامنة مساء كل يوم فقدوا وزنًا أكبر على مدى ستة أشهر من المشاركين الذين تلقوا تعليمات بتقليل تناول السعرات الحرارية بنسبة 25%.
وسجل المشاركون، انخفاضات مماثلة في مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، كما أظهر اختبار الهيموجلوبين A1C، الذي يقيس مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت كبيرة الباحثين كريستا فارادي، الأستاذة بقسم علم الحركة والتغذية في مركز السرطان بجامعة إلينوي: "تظهر دراستنا أن الأكل المقيّد بالوقت قد يكون بديلاً فعالاً للنظام الغذائي التقليدي للأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع النظام الغذائي التقليدي أو يشعرون بالإرهاق بسببه". 
وأضافت فارادي في بيان صحفي: "بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، فإن حساب الوقت أسهل من حساب السعرات الحرارية"، وفق ما أوردت وكالة "يو بي آي".

تفاصيل التجربة

وقُسم المشاركون في الدراسة إلى ثلاث مجموعات – الأولى اتبعت قواعد الأكل المقيدة بالوقت؛ والثانية خفضت أعداد السعرات الحرارية، بينما كانت الثالثة هي المجموعة الضابطة.
وتم قياس مؤشرات صحية مختلفة على مدى ستة أشهر، بما في ذلك الوزن ومحيط الخصر ومستويات السكر في الدم.
وقالت فارادي إن مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت من المحتمل أن يكون لديها وقت أسهل في اتباع إجراءاتها الروتينية، لأن الأطباء يطلبون من مرضى السكري بشكل عام خفض السعرات الحرارية كخط دفاع أول.
وعلى الرغم من أن المشاركين في مجموعة الأكل المقيدة بالوقت لم يُطلب منهم تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، إلا أن الأمر انتهى بهم إلى القيام بذلك عن طريق تناول الطعام ضمن نافذة ثابتة، وفقًا للباحثين.

لا آثار سلبية

وقال الباحثون: "لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة خلال الدراسة التي استمرت ستة أشهر. لم تختلف حالات نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) وارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) بين مجموعات النظام الغذائي ومجموعات المراقبة".
وشددت فارادي على أن النتائج يجب أن تشجع على إجراء تحقيق أكبر في المستقبل، ويجب أن تشجع الأطباء على اقتراح تناول طعام مقيد بالوقت لمرضى السكري كخيار قابل للتطبيق لإنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم.

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