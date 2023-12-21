دراسة: الشوكولاتة تجعل النساء في منتصف العمر أكثر سعادة

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أظهرت دراسة، أن الشوكولاتة تجعل النساء في منتصف العمر أكثر سعادة بالفعل.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجرتها جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، بتمويل من شركة شوكولاتة يابانية، فإن تناولها كل يوم لمدة ثمانية أسابيع يقلل من مشاعر السلبية والاكتئاب والقلق. اضافة اعلان

ويقول الباحثون إن مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو قد تمنع تلف الخلايا، مما يعطل الهرمونات وإشارات الدماغ.

وتتركز مركبات الفلافانول بشكل أكبر في أصناف الكاكاو الداكنة المستخدمة في صنع الشوكولاتة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





فوائد الشوكولاتة للنساء



مستخلص الكاكاو يقلل من الاكتئاب والتعب



وفي الدراسة، تم إعطاء 60 امرأة تتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عامًا إما مشروبًا من الشوكولاتة، أو مشروبًا بنفس المذاق ولكن لايحتوي على الكاكاو.وبعد شهرين، سجلت النساء اللواتي شربن الكاكاو نتائج أفضل على مقياس الحالة المزاجية. كما أن صداقتهن وطاقتهن قد تعززت.وقال الباحث البروفيسور ماساكازو تيراوتشي: "تشير نتائجنا إلى أن مستخلص الكاكاو لدى النساء في منتصف العمر يقلل من الاكتئاب والتعب والقلق ويحسن المزاج الإيجابي".وأضاف: "قد تكون مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو طعامًا مفيدًا يمكن أن يحسن الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر".