دراسة: الزنجبيل مفيد لمرضى الذئبة والتهاب المفاصل

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قد يساعد الزنجبيل الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية في السيطرة على الالتهابات

كشفت دراسة جديدة عن فوائد الزنجبيل لأمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، في السيطرة على الالتهاب. اضافة اعلان

وأظهرت النتائج تأثير الزنجبيل على وظيفة خلايا الدم البيضاء، وخاصة نوع من الخلايا تسمى العدلات، التى تساعد على التئام الأنسجة التالفة وعلاج الالتهابات، وفق وكالة "يو بي آي".

ودرس الباحثون تكوين مصيدة العدلات خارج الخلية (NET)، ودورها في السيطرة على الالتهاب، ووجدوا أنه عندما يتناول الأشخاص الأصحاء الزنجبيل، فإن العدلات لديهم تكون أكثر مقاومة للنيتوزس.

وهذه الأخيرة عبارة عن هياكل مجهرية تشبه شبكة العنكبوت، تعمل على تحفيز الالتهاب والتخثر، مما يساهم في الإصابة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية، من بينها الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.





الزنجبيل يساعد في كبح نيتوزس



خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات



وقالت الدكتورة كريستين ديمورويل، الأستاذة المساعدة في الطب بكلية الطب بجامعة كولورادو، في بيان صحفي للجامعة: "هناك الكثير من الأمراض التي تكون فيها العدلات مفرطة النشاط بشكل غير طبيعي" .وأضاف: "لقد وجدنا أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في كبح نيتوزس، وهذا مهم لأنه مكمل طبيعي قد يكون مفيدًا في علاج الالتهابات والأعراض للأشخاص الذين يعانون من العديد من أمراض المناعة الذاتية المختلفة".وأظهرت تجربة سريرية أجريت على متطوعين أصحاء، ونشرت نتائجها مؤخرًا في دورية "جى سي آي إنسايت"، أن تناول 20 ملجم من الزنجبيل يوميًا لمدة أسبوع يعزز مادة كيميائية داخل العدلات تسمى cAMP، مما يمنع استجابة النيتوزس للمرض.وقال الدكتور جيسون نايت، المؤلف المشارك الرئيسي، والأستاذ المساعد في قسم أمراض الروماتيزم بجامعة ميشيجان: "يقدم بحثنا، لأول مرة، دليلاً على الآلية البيولوجية التي تكمن وراء خصائص الزنجبيل الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر".وأعرب الباحثون عن أملهم أن تشجع هذه الأدلة، بما فيها كيفية تأثير الزنجبيل على العدلات، مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على مناقشة ما إذا كان تناول مكملات الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدًا في خطة العلاج الخاصة بهم.وقال نايت: "لا يوجد الكثير من المكملات الغذائية الطبيعية، أو الأدوية الموصوفة في هذا الشأن، المعروفة بمحاربة العدلات المفرطة النشاط. لذلك نعتقد أن الزنجبيل قد يكون لديه قدرة حقيقية على استكمال برامج العلاج الجارية بالفعل. والهدف هو أن يكون أكثر استراتيجية وشخصية من حيث المساعدة في تخفيف أعراض الناس".ويأمل فريق البحث في إجراء تجارب سريرية على المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وكوفيد -19 .