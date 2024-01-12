دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر السمنة لدى الأطفال

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أظهرت دراسة جديدة، أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال.





إصابة الأطفال بالسمنة اضافة اعلان



فوائد الرضاعة الطبيعية



التشجيع على الرضاعة الطبيعية



فوائد حليب الثدي



ووجدت الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة "طب الأطفال"، أن خطر إصابة الأطفال بالسمنة يبدو أقل بغض النظر عن مؤشر كتلة جسم الأم قبل الحمل.وخلال الدراسة، تم تسجيل مؤشر كتلة الجسم لـ 8 آلاف و134 زوجًا من الأمهات والأطفال في 16 ولاية أمريكية وبورتوريكو.وقام الباحثون بحساب درجات مؤشر كتلة الجسم للأطفال المشاركين من خلال مقارنة طول الأطفال ووزنهم، الذي تم أخذه عندما بلغوا سن 2 إلى 6 سنوات، مع أقرانهم.وتم استكشاف سيناريوهين في الدراسة - ما إذا كانت الأم قد أرضعت من قبل، وما إذا كانت الأم ترضع طفلها رضاعة طبيعية حصرية عندما يبلغ من العمر 3 أشهر أو تستخدم الحليب الصناعي.ووجد الباحثون، أن أي قدر من الرضاعة الطبيعية المستمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للرضيع يؤدي إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل - بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم للأم قبل الحمل.ويبدو أن هذا الارتباط أقوى بالنسبة للنساء اللاتي كن يعانين من السمنة قبل الحمل، وليس من زيادة الوزن، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وأدت الرضاعة الطبيعية الحصرية في عمر 3 أشهر إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل، بالنسبة للنساء الواتي كان مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل ضمن النطاق الطبيعي.وارتبط كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية (حصريًا أو مع الحليب الصناعي) بانخفاض ملحوظ في مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال، خاصة بالنسبة للأمهات اللاتي كن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل.وقالت الدكتورة جايل شيب، الأستاذة المساعدة في جامعة ميشيجان التي قادت البحث، في بيان: "يمكن للعاملين في مجال الصحة استخدام نتائج هذه الدراسة كفرصة لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية بين جميع النساء، وخاصة أولئك اللواتي يعانين من السمنة".وأضافت شيب: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أن كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية، سواء كانت كمية ثابتة أو حصرية، قد يساهم في انخفاض الوزن في وقت لاحق من مرحلة الطفولة، وخاصة بالنسبة للأمهات اللاتي عانين من السمنة قبل الحمل".وتم تمويل الدراسة من خلال برنامج التأثيرات البيئية على نتائج صحة الطفل في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.وثبت أن حليب الثدي - الغني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية والأجسام المضادة - يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالربو والسكري من النوع الأول ومتلازمة موت الرضع المفاجئ وغيرها من الحالات.ووجدت دراسة أجريت على الأطفال المولودين في عام 2019 أن 83.2 في المئة تم إرضاعهم على الأقل بعضًا من حليب الثدي عند الولادة، وأن 78.6 في المئة تناولوا حليب الثدي عند عمر شهر واحد.وفي عمر 6 أشهر، حصل 55.8 في المئة منهم على بعض حليب الثدي و24.9 في المئة حصلوا على حليب الثدي حصريًا.