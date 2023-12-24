دراسة: الذين يسهرون الليل أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين

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أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين ينامون متأخرًا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بمن يستيقظون مبكرًا. اضافة اعلان

وتصلب الشرايين، الناجم عن تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، أكثر شيوعًا لدى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ويزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.





مخاطر النوم والاستيقاظ في وقت متأخر



تصلب الشرايين



أمراض القلب والأوعية الدموية



علاقة السهر بتصلب الشرايين



ودرس الباحثون حالة 771 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، لمعرفة ما إذا كان تصلب الشرايين أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يميلون إلى الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في وقت متأخر، ويكونون أكثر نشاطًا في فترة ما بعد الظهر والمساء.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين قالوا إنهم معتادون على السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة 90 في المئة للإصابة بتصلب الشرايين من أولئك الذين كانوا يستيقظون مبكرًا.ويقول حوالي 17 في المئة من الأشخاص، إنهم يسهرون الليل بشكل واضح، مع استبعاد هذه الفئة الأشخاص الذين يقولون إنهم ممن يسهرون الليل "إلى حد ما".وتفصيلاً، فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة "طب النوم"، الأشخاص الذين سُئلوا في بحث سابق عما إذا كانوا أشخاصًا "متميزين" في الصباح أو المساء، أو أشخاصًا في الصباح أو المساء إلى "درجة معينة"، أو لا شيء على الإطلاق.وأظهرت أن حوالي 22 في المئة من الطيور المبكرة عانوا من تصلب الشرايين، مقابل 41 في المئة ممن اعتادوا السهر.ووفقًا للنتائج، فإن أولئك الذين قالوا إنهم كانوا أشخاصًا مسائيين بشكل محدد كانوا أكثر عرضة بنسبة 90 في المئة من الأشخاص الصباحيين للإصابة بتصلب الشرايين، بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار بما في ذلك وزنهم ونشاطهم البدني وشرب الكحول.نظر الباحثون في خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية في العقد المقبل، والذي تم تحديده بناءً على أعمارهم وجنسهم وضغط الدم ومستوى الكوليسترول "الضار" وحالة التدخين.كان الأشخاص الذين يسهرون الليل والذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 15 مرة أكثر من الأشخاص الآخرين الذين لديهم خطر منخفض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفقًا للأدلة، فإن الشخص الذين ينشط أكثر خلال أوقات الليل، بدلاً من ساعات النهار، قد يعمل ضد ساعة الجسم الطبيعية.ويؤدي عدم التطابق في التوقيتات إلى ارتفاع ضغط الدم والالتهابات، مما قد يتسبب في تلف الشرايين ويؤدي إلى تصلبها.ويمكن أن تتمزق الترسبات الدهنية المسببة للصلابة، مما يسبب جلطات دموية تؤدي إلى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.كما أن الأشخاص معتادي السهر يميلون إلى اتباع أنماط حياة غير صحية، مثل تناول الطعام بشكل سيئ، مما قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال ميو كوباياشي فريسك، قائد الدراسة من جامعة جوتنبرج في السويد: "يجب على الأشخاص الذين يقضون الليل أن يدركوا الارتباط المحتمل مع تصلب الشرايين، وربما يحاولون عدم الذهاب إلى الفراش متأخرًا جدًا عندما يشعرون بالتعب".وأضاف: "نظرًا لأنهم ربما يكونون في مجموعة معرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد يرغبون في التفكير في نمط حياة مثل تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة".