دراسة: الخوف المفرط من مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة

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كشفت دراسة سويدية عن أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالخوف المفرط من مرض خطير يموتون مبكرًا مقارنة بغيرهم ممن لا يبدون مخاوف بشأن حالتهم الصحية. اضافة اعلان

والتوهم، الذي يُطلق عليه "اضطراب قلق المرض"، هو حالة نادرة تصاحبها أعراض تتجاوز المخاوف الصحية المعتادة.

ويعجز الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة على التخلص من مخاوفهم على الرغم من الفحوصات البدنية العادية والاختبارات المعملية. وقد يقوم البعض بتغيير الأطباء بشكل متكرر، وقد يتجنب آخرون الرعاية الطبية.





مخاطر الخوف المرضي الشديد



معدلات الوفيات بين المصابين بالوسواس المرضي



طرق العلاج



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ووجد الباحثون من معهد كارولينسكا في السويد، أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم لديهم خطر متزايد للوفاة لأسباب طبيعية وغير طبيعية، وخاصة الانتحار.وكتب الباحثون، أن الإجهاد المزمن وتأثيره على الجسم يمكن أن يفسر بعض الاختلافات.وقال ديفيد ماتيكس كولز، الذي قاد البحث، إن الدراسة، التي نُشرت في "دورية جاما للطب النفسي"، تناولت "فجوة واضحة في الأدبيات".وأضاف، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "لقد حالفنا الحظ"، لأن نظام التصنيف السويدي للأمراض يحتوي على رمز منفصل لمرض الوسواس المرضي، مما يسمح بتحليل البيانات عن آلاف الأشخاص على مدى 24 عامًا (1997-2020)".وأظهرت الدراسة، أن خطر الموت الانتحاري كان أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيصهم.وفحص الباحثون، 4100 شخص تم تشخيص إصابتهم بالوساوس المرضية وطابقوهم مع 4100 شخص متشابهين في العمر والجنس ومقاطعة الإقامة.واستخدموا مقياسًا يسمى سنوات الشخص، والذي يمثل عدد الأشخاص ومدة تتبعهم.وكانت معدلات الوفيات الإجمالية أعلى لدى الأشخاص المصابين بالوسواس المرضي، 8.5 مقابل 5.5 لكل 1000 شخص في السنة.وتوفي الأشخاص المصابون بهذه الحالة في سن أصغر من الآخرين، بمتوسط عمر 70 مقابل 75 عامًا.وكان خطر الوفاة بسبب أمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي أعلى. وكان السرطان استثناءً. وكان خطر الموت هو نفسه تقريبًا.وقال الدكتور جوناثان إي. ألبرت من مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك: "الكثير منا يعانون من الوسواس المرضي الخفيف. لكن هناك أيضًا أشخاص على الطرف الآخر من الطيف يعيشون في حالة دائمة من القلق والمعاناة والتفكير في إصابتهم بمرض خطير".وأضاف ألبرت، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة، أن "الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يعانون، ومن المهم أخذ الأمر على محمل الجد وعلاجه".ويمكن أن يشمل العلاج، العلاج السلوكي المعرفي، وتقنيات الاسترخاء، والتعليم، وأحيانًا الأدوية المضادة للاكتئاب.وأوضح ألبرت، الذي يقود مجلس الأبحاث التابع للجمعية الأمريكية للطب النفسي، أن إحالة مريض شديد القلق إلى متخصصين في الصحة العقلية أمر يستحق الاهتمام.ويمكن أن يشعر المرضى بالإهانة لأنهم يشعرون أنهم متهمون بتخيل الأعراض.وتابع ألبرت: "يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الاحترام والحساسية التي يتم نقلها للمرضى بأن هذا في حد ذاته هو نوع من الحالة، وله اسم". "ولحسن الحظ، هناك علاجات جيدة".