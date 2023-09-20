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دراسة: الخفافيش كلمة السر للتغلب على السرطان لدى البشر

خفاش
الخفافيش
أ أ
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كشفت دراسة أن الخفافيش قد تحمل أدلة حيوية للتغلب على السرطان.
وتظهر الأبحاث أن التطور السريع في الخفافيش يمكن أن يفسر قدرتها على استضافة العدوى والبقاء على قيد الحياة، وكذلك تجنب الإصابة بمرض السرطان.اضافة اعلان

التسلسل الجيني للخفافيش

وفحص الباحثون، خفاش الفاكهة الجامايكي، وخفاش أمريكا الوسطى ذو الشارب، وقارنوا تسلسلها الجيني مع مجموعة متنوعة من الخفافيش والثدييات الأخرى.
واكتشف الفريق خلال الدراسة التي نشرتها مجلة "علم الأحياء والتطور الجينومي"، عددًا من التعديلات الجينية البارزة في الخفافيش، من بينها 46 مرتبطة بالسرطان، وفق صحيفة "ذا صن".

الجينات المضادة للفيروسات والسرطان

وقال الدكتور أرمين شيبين، من مختبر "كولد سبرينج هاربور" في الولايات المتحدة: "من خلال توليد جينومات الخفافيش الجديدة ومقارنتها بالثدييات الأخرى، نواصل العثور على تكيفات جديدة غير عادية في الجينات المضادة للفيروسات والسرطان".
وأضاف:" "هذه التحقيقات هي الخطوة الأولى نحو ترجمة الأبحاث حول البيولوجيا الفريدة للخفافيش إلى رؤى ذات صلة بمعالجة الأمراض، مثل السرطان، لدى البشر".

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