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"دراسة": التواصل وجهًا لوجه يحسّن المزاج أكثر من الجلوس أمام الشاشات

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توصلت دراسة جديدة إلى أن التواصل الاجتماعي وجهًا لوجه يعزز الحالة المزاجية أكثر من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات.اضافة اعلان
وقسم الباحثون من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة، المشاركين إلى أربع مجموعات، تنبأت مجموعتان بما سيشعران به تجاه الإجراءات المختلفة، وأكملت مجموعتان الإجراءات المعينة.
وصنفت جميع المجموعات، الخيارات من الأكثر متعة إلى الأقل متعة. واستخدموا أيضًا مقياسًا لتقييم مدى احتمالية شعورهم بمشاعر إيجابية أو سلبية من مهمة ما.

3 خيارات

وعندما أتيحت لهم ثلاثة خيارات - استخدام الهاتف الذكي، أو الجلوس بمفردك، أو التحدث إلى شخص غريب - كانت الأخيرة تحمل أعلى قيمة عاطفية إيجابية في كلا المجموعتين.
وأعقب ذلك استخدام الهاتف الذكي، ثم الجلوس بمفرده، وتغير هذا مع إضافة المزيد من الخيارات.
تم تكليف المشاركين بمهام محددة على الهواتف الذكية، بما فيها مشاهدة مقاطع الفيديو، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسال الرسائل النصية، ومهام أخرى، بما فيها التحدث أو الجلوس بهدوء. 
وقالوا إن أكثر ما يستمتعون به، بالترتيب التنازلي، هو مشاهدة مقاطع الفيديو، والتحدث مع شخص غريب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والجلوس بمفردهم.

التحدث مع شخص غريب

وتحسن مزاج المشاركين في الدراسة بعد التحدث مع شخص غريب، حتى لو قالوا إنهم يفضلون استخدام هواتفهم الذكية.
وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "علم النفس الاجتماعي": "تشير هذه النتائج إلى أن الناس قد يستخدمون هواتفهم الذكية لأنها تمكنهم من الهروب من التجربة غير السارة المتمثلة في البقاء بمفردهم، أو لأنهم لايدركون أو يمنحون الأولوية للفوائد المزاجية للتفاعل الاجتماعي". 
وقالت الكاتبة الرئيسية كريستينا ليكفور، طالبة الدكتوراه في جامعة جورجيا، في بيان صحفي للجامعة: "كنا مهتمين بالتعرف على كيفية مقارنة الأشخاص لخياراتهم، سواء من حيث ما يتوقعون أن يشعروا به أو ما يشعرون به فعليًا بعد القيام بهذه الأشياء". 

الرسائل النصية 

وأضافت: "لقد تفاجأنا أنه على الرغم من أن المشاركين أبلغوا عن تحسن في الحالة المزاجية بعد التحدث إلى شخص غريب، إلا أنهم ما زالوا يصنفون الرسائل النصية فوق التحدث إلى شخص غريب". 
وتابعت: "قد يعني هذا أن الأشخاص لا يدركون دائمًا الفوائد المحتملة للمحادثة، أو أنهم لا يعطون الأولوية لتلك المعلومات. كما يوضح أيضًا أن مجرد تجربة شيء ممتع لا يكفي دائمًا لجعلنا نرغب في القيام به".
وأوضحت ليكفور أن خيار الجلوس وحيدًا يأتي دائمًا في النهاية ليشير إلى أن المشاركين يفضلون نشاطًا أو الهروب مقارنة بالعزلة. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا انعكاسًا لحقيقة أن الجلوس وحيدًا كان قسريًا.
وقالت الباحثة: "تم توجيه كل مشارك في الدراسة إلى قضاء هذا الوقت بمفرده. لم يكن لديهم خيار. تظهر بعض الأبحاث السابقة أنه عندما يكون لدى الناس خيار، ويختارون بحرية قضاء الوقت في عزلة، فإنهم يستمتعون به أكثر مما لو كان ذلك مفروضًا عليهم".

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