دراسة: التمارين الرياضية أفضل من أدوية الاكتئاب

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توصلت دراسة مقارنة هي الأولى من نوعها، إلى أن التمارين الرياضية قد تكون أفضل من مضادات الاكتئاب للصحة العقلية والبدنية بشكل عام، وذلك عند الالتزام بها. اضافة اعلان

وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من هولندا، ونشرت في مجلة "الاضطرابات العاطفية"، وتم تقديمها مؤخرًا في مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية العصبية في برشلونة بإسبانيا، فإن كلتا الاستراتيجيتين العلاجيتين لهما فائدة متساوية عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية.

مع ذلك، وجد فريق البحث أن برنامج الجري لمدة 16 أسبوعًا ارتبط بتحسن الصحة البدنية بين المشاركين في الدراسة.

في المقابل، وجد أن تناول مضادات الاكتئاب خلال نفس الفترة الزمنية يؤدي إلى تدهور طفيف في الصحة البدنية.

غير أن التمارين الرياضية لم تسفر عن نتائج مثالية، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للتخلي عنها - في حين أن مضادات الاكتئاب كان معدل تركها أقل بكثير.





المقارنة بين تأثير التمارين الرياضية ومضادات الاكتئاب



تحسن في مستويات القلق والاكتئاب



توسيع طرق العلاج



وقالت عالمة الأوبئة النفسية البروفيسور بريندا بينينكس من جامعة فريجي أمستردام في هولندا، التي قادت الدراسة: "أردنا مقارنة كيفية تأثير التمارين الرياضية أو مضادات الاكتئاب على صحتك العامة- وليس فقط على الصحة العقلية".وأضافت: "للقيام بذلك، قام الباحثون بتجنيد 141 مريضًا يعانون إما من القلق أو الاكتئاب أو كليهما، وأعطوهم خيارًا من العلاجات - إما مضادات الاكتئاب (مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) أو العلاج بالجري الجماعي (يتضمن 2-3 جلسات مدة كل منها 45 دقيقة كل أسبوع) لمدة 16 أسبوعًا".ومن بين المشاركين، اختار 45 شخصًا مضادات الاكتئاب، ولجأ 96 شخصًا إلى العلاج بالجري. ولاحظ الباحثون أن المجموعة التي اختارت الدواء كانت أكثر اكتئابًا قليلاً من المجموعة التي اختارت العلاج بالتمرين.وأضافت البروفيسور: "أعطت هذه الدراسة للأشخاص القلقين والمكتئبين خيار الحياة الواقعية - الدواء أو ممارسة الرياضة. ومن المثير للاهتمام أن الأغلبية اختارت ممارسة التمارين الرياضية، مما أدى إلى أن تكون الأعداد في مجموعة الجري أكبر من تلك الموجودة في مجموعة الدواء".وفي نهاية التجربة، كشف تحليل الفريق أن حوالي 44% من المرضى في كل من مجموعتي مضادات الاكتئاب وممارسة التمارين الرياضية أظهروا تحسنًا في مستويات القلق والاكتئاب.ومع ذلك، أظهر المشاركون في مجموعة الجري أيضًا تحسنًا في ضغط الدم ووظيفة القلب ومحيط الخصر والوزن، بينما أظهرت هذه المقاييس انخفاضًا طفيفًا في مجموعة مضادات الاكتئاب.وقال البروفيسور بينينكس: "لقد ساعد كلا العلاجين في علاج الاكتئاب بنفس الدرجة تقريبًا. كان لمضادات الاكتئاب بشكل عام تأثير أسوأ على وزن الجسم وتقلب معدل ضربات القلب وضغط الدم، في حين أدى العلاج بالجري إلى تحسين التأثيرات على اللياقة العامة ومعدل ضربات القلب، على سبيل المثال".وتابع: "من المهم أن نقول أن هناك مجالًا لكلا العلاجين في رعاية الاكتئاب. تظهر الدراسة أن الكثير من الناس يحبون فكرة ممارسة الرياضة، ولكن قد يكون الأمر مختلفًا لتنفيذها، على الرغم من أن الفوائد كبيرة".والتزم 52% فقط من الأشخاص في مجموعة الجري بالتمرين، مقارنة بمعدل التزام 82% بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.وأوضح البروفيسور: "لقد وجدنا أن معظم الناس ملتزمون بتناول مضادات الاكتئاب، في حين التزم حوالي نصف مجموعة الجري بالتمرين مرتين في الأسبوع".ومع ذلك، حذر الباحثون من أن إخبار الناس بأن "يركضوا" ليس كافيًا - بدلاً من ذلك، يحتاج المرضى إلى التشجيع والإشراف من النوع الذي يقدمه العلاج بالتمارين الجماعية.وأضاف البروفيسور بينينكس: "مضادات الاكتئاب آمنة وفعالة بشكل عام. أنها تعمل بالنسبة لمعظم الناس. نحن نعلم أن عدم علاج الاكتئاب على الإطلاق يؤدي إلى نتائج أسوأ، لذلك تعتبر مضادات الاكتئاب خيارًا جيدًا بشكل عام".واستدرك: "ومع ذلك، نحن بحاجة إلى توسيع ترسانة العلاج لدينا، حيث لايستجيب جميع المرضى لمضادات الاكتئاب أو يرغبون في تناولها. تشير نتائجنا إلى أن تنفيذ العلاج بالتمرين هو أمر يجب أن نأخذه على محمل الجد، لأنه يمكن أن يكون خيارًا جيدًا - وربما أفضل - لبعض مرضانا".وأشار الفريق إلى أن العلاج بالتمارين الرياضية يمكن أن يكون له فوائد أيضًا في تجنب بعض الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب.وأوضح البروفيسور: “يجب أن يكون الأطباء على دراية بالخلل في نشاط الجهاز العصبي الذي يمكن أن تسببه بعض مضادات الاكتئاب، خاصة في المرضى الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب".وقال: "وهذا يوفر أيضًا حجة للنظر بجدية في التخفيض التدريجي لمضادات الاكتئاب وإيقافها عند انتهاء نوبات الاكتئاب أو القلق. في النهاية، لا يتم مساعدة المرضى حقًا إلا عندما نقوم بتحسين صحتهم العقلية دون تفاقم صحتهم البدنية دون داع".