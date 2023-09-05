الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

دراسة: التدخين الإلكتروني يدمر خصوبة الرجال

التدخين
مخاطر بالغة للتدخين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذرت دراسة من أن التدخين الإلكتروني قد يقلل من عدد الحيوانات المنوية، ويقلل الرغبة الجنسية، ويقلص الخصيتين.
وفي الدراسة، درس باحثون من جامعة جمهوريت في سيواس بتركيا، تأثير التعرض لدخان السجائر الإلكترونية والسجائر العادية على الصحة الجنسية للفئران.


كمية الحيوانات المنوية

وقاموا بقياس كمية الحيوانات المنوية التي يمكن أن تنتجها الحيوانات، وكيف تبدو خصيتيها تحت المجهر وعلامات الإجهاد في الدم والأعضاء التناسلية.
وقسم الباحثون، الفئران إلى ثلاث مجموعات من الفئران. 
تعرضت إحدى المجموعات لدخان السجائر التقليدية، بينما تعرضت مجموعة أخرى للبخار المستخد في السجائر الإلكترونية، مرتين يوميًا لمدة ساعة في كل مرة لأفراد المجموعتين، أما المجموعة الثالثة، وهي الضابطة، فلم تتعرض لأي منهما.
وقام الباحثون بفحص مستويات بول الفئران بحثًا عن مادة تسمى الكوتينين، وهي نتيجة ثانوية لعملية استقلاب النيكوتين في الجسم.
وقاموا بقياس التغيرات في عدد الحيوانات المنوية، وكذلك حجم الخصيتين، باستخدام قياس يعرف باسم مؤشر الغدد التناسلية (GSI).


الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية

واظهرت النتائج أن الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية كان لديها عدد أقل من الحيوانات المنوية، حيث بلغ 95.1 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر لمجموعة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 98.5 مليون لكل ملليلتر للمجموعة الضابطة.
وكان لدى الفئران المعرضة لدخان السجائر التقليدي عدد حيوانات منوية يبلغ حوالي 89 مليون حيوان منوي / مل، وفق النتائج التي نشرت في "المجلة الدولية لأمراض الذكورة".
وكتب الباحثون: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه على الرغم من تقديم سائل (السجائر الإلكترونية) على أنه غير ضار في دراسات الإقلاع عن التدخين، إلا أنه يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي ويسبب تغيرات شكلية في الخصية". 


عدد الحيوانات المنوية لدى المدخنين

وكانت دراسة أجريت عام 2020 في الدنمارك  على أكثر من 2000 رجل أظهرت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا لديهم إجمالي عدد الحيوانات المنوية أقل بكثير مقارنة بغير المستخدمين.
وارتبط النيكوتين منذ فترة طويلة بانخفاض عدد وكثافة الحيوانات المنوية، وفق صحيفة "ديلي ميل". 
كما تبين أن المدخنين الشرهين لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية، وهي طريقة أخرى للتعبير عن قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة. 
ويخشى أيضًا أن تؤدي المواد الكيميائية السامة المستخدمة لإعطاء السجائر الإلكترونية نكهة الفواكه أو النعناع  إلى الإضرار بإنتاج الجسم للحيوانات المنوية، وقدرتها على السباحة.

اقرأ أيضا

دراسة: قلة النوم تسبب كارثة صحية غير متوقعة

مستشفى الولادة بتبوك ينقذ طفلاً خديجاً يعاني من نقص الأكسجين

دراسة حديثة تحذر من تناول أقراص فيتامين C.. لهذا السبب

استشاري يحذر من خطورة الإفراط في تناول حبوب مكملات فيتامين D

جراحة عاجلة لاستخراج عملة معدنية من أنف طفل بمكة المكرمة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

قشر البيض
5:00 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لن تصدق هذه الفوائد لقشر البيض!

امراض القلب
1:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لا تنطبق على مريض السكري .. جراح قلب: هذه أعراض الأزمة والجلطة القلبية

العسل
1:26 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بلجنة سداسية .. 40 دولة تكافح غش العسل

الهيئة العامة للغذاء والدواء
1:05 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

اشتراطات الغذاء والدواء حول الأغذية المقدمة في المنشآت الحكومية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها