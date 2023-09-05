دراسة: التدخين الإلكتروني يدمر خصوبة الرجال

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حذرت دراسة من أن التدخين الإلكتروني قد يقلل من عدد الحيوانات المنوية، ويقلل الرغبة الجنسية، ويقلص الخصيتين.

وفي الدراسة، درس باحثون من جامعة جمهوريت في سيواس بتركيا، تأثير التعرض لدخان السجائر الإلكترونية والسجائر العادية على الصحة الجنسية للفئران.





كمية الحيوانات المنوية



وقاموا بقياس كمية الحيوانات المنوية التي يمكن أن تنتجها الحيوانات، وكيف تبدو خصيتيها تحت المجهر وعلامات الإجهاد في الدم والأعضاء التناسلية.وقسم الباحثون، الفئران إلى ثلاث مجموعات من الفئران.تعرضت إحدى المجموعات لدخان السجائر التقليدية، بينما تعرضت مجموعة أخرى للبخار المستخد في السجائر الإلكترونية، مرتين يوميًا لمدة ساعة في كل مرة لأفراد المجموعتين، أما المجموعة الثالثة، وهي الضابطة، فلم تتعرض لأي منهما.وقام الباحثون بفحص مستويات بول الفئران بحثًا عن مادة تسمى الكوتينين، وهي نتيجة ثانوية لعملية استقلاب النيكوتين في الجسم.وقاموا بقياس التغيرات في عدد الحيوانات المنوية، وكذلك حجم الخصيتين، باستخدام قياس يعرف باسم مؤشر الغدد التناسلية (GSI).





الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية



واظهرت النتائج أن الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية كان لديها عدد أقل من الحيوانات المنوية، حيث بلغ 95.1 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر لمجموعة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 98.5 مليون لكل ملليلتر للمجموعة الضابطة.وكان لدى الفئران المعرضة لدخان السجائر التقليدي عدد حيوانات منوية يبلغ حوالي 89 مليون حيوان منوي / مل، وفق النتائج التي نشرت في "المجلة الدولية لأمراض الذكورة".وكتب الباحثون: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه على الرغم من تقديم سائل (السجائر الإلكترونية) على أنه غير ضار في دراسات الإقلاع عن التدخين، إلا أنه يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي ويسبب تغيرات شكلية في الخصية".





عدد الحيوانات المنوية لدى المدخنين



وكانت دراسة أجريت عام 2020 في الدنمارك على أكثر من 2000 رجل أظهرت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا لديهم إجمالي عدد الحيوانات المنوية أقل بكثير مقارنة بغير المستخدمين.وارتبط النيكوتين منذ فترة طويلة بانخفاض عدد وكثافة الحيوانات المنوية، وفق صحيفة "ديلي ميل".كما تبين أن المدخنين الشرهين لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية، وهي طريقة أخرى للتعبير عن قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة.ويخشى أيضًا أن تؤدي المواد الكيميائية السامة المستخدمة لإعطاء السجائر الإلكترونية نكهة الفواكه أو النعناع إلى الإضرار بإنتاج الجسم للحيوانات المنوية، وقدرتها على السباحة.