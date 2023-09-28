دراسة: الاستراحة في المدينة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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توصل باحثون إلى أن الاستراحة في المدينة لمدة خمسة أيام فقط يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وغالبًا ما تكون استراحات المدينة خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يريدون قضاء عطلة خلال أشهر الخريف والشتاء. لكن التعرض للهواء الملوث لبضعة أيام فقط قد يكون له تأثير ضار على صحة الشخص. اضافة اعلان





التعرض للهواء الملوث



ثاني أكسيد النيتروجين



تلوث الهواء وحدوث السكتة الدماغية



وقام باحثون من الجامعة الأردنية بجمع بيانات من أكثر من 18 مليون حالة إصابة بالسكتة الدماغية لاستكشاف خطر إصابة الأشخاص بهذه الحالة خلال خمسة أيام من تعرضهم للهواء الملوث.ووجدوا أن تركيزات أعلى من ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى أحجام مختلفة من الجسيمات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم الأعصاب"، إن خطر الوفاة نتيجة للسكتة الدماغية يرتفع أيضًا مع ارتفاع مستويات التلوث. وأشاروا إلى أن نتائجهم عززت أهمية الجهود العالمية للحد من التلوث.وراجع الباحثون، 110 دراسة تتضمن رقمًا جماعيًا لأكثر من 18 مليون سكتة دماغية من البلدان ذات الدخل المرتفع بشكل رئيسي.وركزوا على الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين - الذي يتشكل عندما يتم حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم أو النفط أو غاز الميثان أو الديزل في درجات حرارة عالية - وغاز الأوزون المنبعث نتيجة للأشعة فوق البنفسجية والتفريغ الكهربائي داخل الغلاف الجوي للأرض؛ أول أكسيد الكربون الذي يشتق بشكل رئيسي من حرق المواد التي تحتوي على مركبات الكربون وثاني أكسيد الكبريت، يتشكل مرة أخرى عند حرق الوقود المحتوي على الكبريت مثل الفحم أو زيت البترول أو الديزل.وارتبطت التركيزات الأعلى من ثاني أكسيد النيتروجين بزيادة خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة 33%، في حين شهدت المستويات الأعلى من ثاني أكسيد الكبريت زيادة هائلة بنسبة 60% في خطر الوفاة.وقال مؤلف الدراسة الدكتور أحمد الطوباسي، الباحث الطبي في الجامعة الأردنية، إن بحث فريقه أثبت مدى التلوث القاتل، ومدى أهمية أن نهدف إلى الحد منه في جميع أنحاء العالم.وأضاف: "لقد أثبتت الأبحاث السابقة وجود صلة بين التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ومع ذلك، فإن العلاقة بين التعرض قصير الأمد لتلوث الهواء والسكتة الدماغية كانت أقل وضوحًا".وتابع، وفقًا لوكالة "يو بي آي": "بالنسبة لدراستنا، بدلاً من النظر إلى أسابيع أو أشهر من التعرض، نظرنا إلى خمسة أيام فقط ووجدنا صلة بين التعرض قصير المدى لتلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".وأردف: "هناك ارتباط قوي وهام بين تلوث الهواء وحدوث السكتة الدماغية وكذلك الوفاة بسبب السكتة الدماغية خلال خمسة أيام من التعرض له. وهذا يسلط الضوء على أهمية الجهود العالمية لوضع سياسات تقلل من تلوث الهواء".وأشار إلى أن "القيام بذلك قد يقلل من عدد السكتات الدماغية وعواقبها".ومع ذلك، اعترف الدكتور الطوباسي وفريقه بأن دراستهم كانت محدودة بسبب التحليل التلوي الذي أجروه في الغالب والذي يتكون في الغالب من دراسات أجريت في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين كانت البيانات المتاحة محدودة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي قد تتعرض لتلوث أسوأ.