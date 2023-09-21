دراسة: الأسبارتام يسبب عجزًا في الذاكرة والتعلم لدى الأجيال القادمة

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ربطت دراسة جديدة بين تناول مادة الأسبارتام التي تستخدم للتحلية بمشاكل محتملة في الذاكرة والتعلم، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا. اضافة اعلان

وأظهرت الفئران الذكور التي استهلكت الأسبارتام خلال فترة الدراسة، عند المستويات التي اعتبرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية آمنة، "عجزًا في التعلم المكاني والذاكرة"، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الجامعة.





تفاصيل الدراسة



التداخل في التعلم والذاكرة والقلق



تأثيرات الأسبارتام



وعلى مدى 16 أسبوعًا، درس الباحثون ثلاث مجموعات من الفئران.استهلكت إحدى المجموعات 15% من الحد الأقصى الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الأسبارتام يوميًا، وهو ما يعادل أربعة عبوات من المشروبات الغازية.واستهلكت المجموعة الثانية 7% من الحد الأقصى الموصى به (علبتين من المشروبات الغازية).في حين أن المجموعة الضابطة الثالثة استهلكت الماء فقط.تم اختبار الفئران في متاهات على فترات 4 أسابيع، 8 أسابيع و 12 أسبوعًا.ووجد الباحثون أن الفشران التي شربت الماء فقط تمكنت من العثور على الصندوق "الآمن" للهروب من المتاهة بشكل أسرع بكثير من تلك التي تناولت الأسبارتام.وقال البيان إن المجموعات التي تستهلك الأسبارتام أنجزت المهمة في نهاية المطاف، لكنها استغرقت "وقتا أطول بكثير" للقيام بها، وفي بعض الأحيان احتاجت إلى مساعدة إضافية.وقال المؤلف المشارك براديب بهايد، رئيس باحثين بارزين في علم الأعصاب التنموي بقسم العلوم الطبية الحيوية في كلية جيم وبيتي آن رودجرز: "هناك بعض التداخل فيما يتعلق بالتعلم والذاكرة والقلق، بمعنى أنه غالبًا ما يكون هناك عنصر عاطفي في تعلمنا".وأضاف "عندما يكون هناك تأثير عاطفي، فإنك تتذكر بشكل أفضل. لكن هذه وظيفة وشبكة دماغية متميزة تمامًا".وتابع أيضًا: "الشيء الثاني الذي لاحظناه هنا، على عكس القلق - استمر هذا (في) جيل واحد فقط. ولم يشاهد في الأحفاد، فقط في (الأطفال من ذكور الفئران)، وهو خط دعم آخر أن هذه الأنواع من الانتقالات تحدث بسبب التغيرات اللاجينية في الحيوانات المنوية".وبناءً على نتائج الدراسة التي نشرت في دورية "ساينتفك ريبورت"، اقترح بهيد أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "منظورًا أقرب ومتعدد الأجيال حول تأثيرات الأسبارتام".في يونيو، أصدرت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بيانًا صنفت فيه مادة التحلية على أنها "من المحتمل أن تكون مسرطنة للبشر"، وهو ادعاء نفاه خبراء الصناعة بشدة.وقالت الدكتورة كيلي جونسون أربور، طبيبة السموم الطبية المقيمة في واشنطن لموقع "فوكس نيوز ديجيتال": "تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه حتى تناول مستوى منخفض من الأسبارتام قد يساهم في مشاكل الذاكرة والتعلم التي قد تكون وراثية عبر الأجيال"."بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن الأسبارتام قد يسبب تغيرات جينية في الحيوانات المنوية قد تؤثر على الأجيال القادمة"، وفق تحذيرها.مع ذلك، أشارت جونسون أربور أيضًا إلى أن الدراسات السابقة لم تثبت وجود علاقة مماثلة بين استهلاك الأسبارتام والذاكرة والتعلم.واختتمت قائلة: "لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات العلاقة بشكل قاطع بين الأسبارتام وتلف الدماغ".