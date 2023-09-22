دراسة: اقمع أفكارك السلبية لتنعم بصحة عقلية أفضل

أ أ

توصلت دراسة جديدة إلى أن قمع الأفكار والمخاوف السلبية قد يكون إستراتيجية أكثر نجاحًا بالنسبة لبعض الأشخاص.

وأظهرت النتائج، أن الصحة العقلية تحسنت بالفعل لدى بعض المشاركين في الدراسة بعد أن خضعوا للتدريب لمساعدتهم على قمع مخاوفهم بشأن الأحداث السلبية التي قد تحدث في المستقبل. اضافة اعلان

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أعراض صحية عقلية أسوأ في بداية الدراسة شهدوا تحسنًا أكبر في النهاية إذا تعلموا قمع أفكارهم السلبية.

وقال مايكل أندرسون، قائد برنامج في وحدة علوم الإدراك والدماغ في مركز البحوث الطبية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، إن النتائج تتعارض مع الحجج القائلة بأن قمع الفكر هو عملية تكيف سيئة لأنها حتمًا غير ناجحة.





تفاصيل الدراسة



الأحداث المستقبلية المتخيلة



الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة



الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عاطفية



القمع والإنكار



وفي الدراسة، عمل أندرسون وزملاؤه مع 120 شخصًا بالغًا من 16 دولة، وخضعوا جميعًا لتدريب عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام لقمع الأفكار.وطُلب من جميع المشاركين إعداد قوائم تضم 20 حدثًا محتملاً كان محزنًا لهم (وفاة أحد الوالدين بسبب فيروس كورونا)، و36 حدثًا عاديًا ومحايدًا (الذهاب إلى طبيب العيون)، و20 حدثًا بهيجًا أو إيجابيًا (حضور حفل زفاف أختهم)، وفق أندرسون.ونجح قمع الأفكار السلبية بالنسبة للبعض وقال أندرسون إن المشاركين أعطوا كل حدث محتمل عنوانًا، وقدموا وصفًا للحدث من جملة واحدة وتفاصيل مركزية تتعلق بالحدث.على سبيل المثال، قد يفكر الشخص الخائف من مرض كوفيد-19 في وضع والديه على جهاز التنفس الصناعي.ثم قدم فريق البحث للمشاركين بشكل متكرر عناوين الأحداث المستقبلية المختلفة.قال أندرسون: "قد ترى للتو ظهور فيروس كورونا على الشاشة. وإذا كان المؤشر باللون الأحمر، فستكون تعليماتك هي الاعتراف أولاً بطبيعة هذا الحدث. ما الذي يشير إليه؟ أوه، إنه خوفي من إصابة والديّ بفيروس كورونا".ثم طلب الباحثون من المشاركين التوقف عن التفكير في الحدث، وليس تخيل الحدث أو التفكير في شيء آخر، ولكن فقط حجب أي صور أو أفكار قد يثيرها التذكير.وتابع أندرسون: "خلال الثواني الأربع المتبقية التي كانت على الشاشة، يمكنك قمع أي تفكير مطول، وقمع أي صور ذهنية تتبادر إلى ذهنك، وتجلس مع تلك الفكرة، وتركز عليها وتغلق أبوابها فحسب". لا تدع عقلك ينفجر في حالة من الفوضى، أغلق أفكارك حول هذا الموضوع. وبعد ذلك ستخرج الإشارة من الشاشة وستظهر إشارة لحدث مختلف على الشاشة".وقام الباحثون بمراجعة كل حدث محتمل عدة مرات لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفي اليوم الثالث طلبوا من المشاركين تقييم مشاعرهم حول كل من هذه الأحداث المستقبلية المتخيلة.وأكمل المشاركون أيضًا استبيانات مصممة للتحقق من صحتهم العقلية والعاطفية.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين أعيد اختبارهم بعد ثلاثة أشهر ما زالوا يعانون من مستويات أقل من الاكتئاب والمشاعر السلبية’، وفق وكالة "يو بي آي".وعلى الرغم من أن الفوائد المرتبطة بالقلق والرفاهية والمشاعر الإيجابية قد تلاشت على ما يبدو، كان الباحثون قلقين من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عاطفية مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة قد لا يستفيدون من هذا النهج، لأن بعض الاختلاف في نشاط الدماغ قد يجعلهم غير قادرين على قمع الأفكار السلبية.وقال أندرسون: "لدهشتنا الكبيرة، حدث العكس تمامًا. الأشخاص الذين كانوا الأكثر ظهورًا للأعراض في بداية التجربة - الأشخاص الذين كانوا الأكثر اكتئابًا، والذين كانوا أكثر قلقًا، والذين لديهم أكبر دليل على اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالوباء - هم الذين حققوا أكبر المكاسب في الصحة العقلية بعد الوباء". ثلاثة أيام من التدريب".على سبيل المثال، شهد المشاركون الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة والذين قمعوا الأفكار السلبية تحسنًا بنسبة 16% في درجات الصحة العقلية السلبية وتحسنًا بنسبة 10% في الصحة العقلية الإيجابية، مقارنة بتحسن بنسبة 5% و1% على التوالي لأولئك الذين يقمعون الأحداث المحايدة.علاوة على ذلك، قال أندرسون إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عاطفية كانوا أكثر عرضة لمواصلة استخدام هذه الاستراتيجية خلال فترة المتابعة التي استمرت ثلاثة أشهر.ولم يجد الباحثون أيضًا أي دليل على وجود "تأثير ارتدادي"، حيث يتذكر المشاركون الأحداث المكبوتة بشكل أكثر وضوحًا.ورأى أندرسون أن النتائج يمكن أن تشير إلى طريقة للمضي قدمًا في التعامل مع بعض المشكلات العقلية والعاطفية دون اللجوء إلى الأدوية.وقال: "إنه يشير إلى أن ما يجب على الأطباء تجربته بدلاً من الأدوية هو شيء من هذا القبيل أولاً".وشدد أندرسون على أن القمع ليس مثل الإنكار، لأنه "في الأساس، مع الإنكار، أنت ببساطة تنكر وجود مشكلة. أنت تنكر وضعًا ما. ونحن لا نطلب من الناس القيام بذلك بأي حال من الأحوال. في الواقع، ما نفعله هنا، نحن نطلبه يجب على الناس أن يواجهوا عمدًا الموقف الذي يثير الخوف في نفوسهم".وأضاف: "نحن نقول انظر إلى الحدث، واعترف بما هو عليه، وقم ببساطة بتدريب نفسك على عدم الانجراف". وأضاف "كما نقول هنا في المملكة المتحدة، حافظوا على هدوئكم واستمروا".