دراسة: اختبار مدته 10 ثوانٍ يكشف عن احتمالية الوفاة قريبًا

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أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ هم أكثر عرضة للوفاة خلال العقد المقبل مقارنة بأقرانهم. اضافة اعلان





اختبار وضع ساق خلف الأخرى



684 ألف حالة وفاة بسبب السقوط



أمراض القلب والسرطان أكثر أسباب الوفاة



تمارين مهمة لك



وطلب الباحثون من المشاركين وضع ساق خلف الأخرى، ووضع أذرعهم على جانبيهم.وتوصلت النتائج إلى أن أولئك الذين لم يتمكنوا من البقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ على الأقل كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 84 في المئة أثناء الدراسة مقارنة بأولئك الذين يستطيعون ذلك.ورجح الباحثون أن المعاناة من أجل تحقيق التوازن يمكن أن تكون علامة على فقدان العضلات، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة لخطر السقوط، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ويموت ما يقدر بنحو 684 ألف شخص بسبب السقوط كل عام في جميع أنحاء العالم، ويعاني كثيرون آخرون من مضاعفات تؤدي في النهاية إلى الوفاة.وقال مؤلف الدراسة، الدكتور كلاوديو جيل أروجو، من شركة كلينيمكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل: "تشير دراستنا إلى أن عدم القدرة على إكمال وضعية الوقوف بساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ لدى المشاركين في منتصف العمر وكبار السن يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بالسكتة الدماغية، وخطر الوفاة لجميع الأسباب، وبالتالي انخفاض متوسط العمر المتوقع".وفحص الباحثون، حالة 1702 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عامًا، من بينهم 348 شخصًا لم يتمكنوا من الوقوف بنجاح على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ، معظمهم فوق السبعينيات، وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرضى السكري.ثم قام الباحثون بتتبع كل شخص لمدة سبع سنوات في المتوسط بين عامي 2008 و2020.وفي المجمل، توفي 123 شخصًا، وكان 4.6 في المئة من الوفيات بين المجموعة التي استطاعت تحقيق التوازن، و17.5 في المئة لم تتمكن من تحقيق التوازن.وحتى عند الأخذ في الاعتبار العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والسمنة والحالات الصحية الأخرى، فإن معدل الوفيات كان لا زال أعلى بكثير في المجموعة الثانية.وكانت أمراض القلب والسرطان من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، تليها مشاكل الجهاز التنفسي وكوفيد -19 .وقال الدكتور أراوجو: "ترتبط الشيخوخة بالانخفاض التدريجي في اللياقة البدنية وانخفاض أو ضعف في مكونات اللياقة الهوائية وغير الهوائية، بما في ذلك قوة العضلات والقوة والمرونة والتوازن وتكوين الجسم".وأضاف: "من الثابت أيضًا أن الجمع بين السمنة المفرطة وفقدان المرونة والتوازن ضار بالصحة العامة، مما يجعل كبار السن الذين يعانون من الضعف أكثر عرضة للسقوط وغيرها من (العواقب) الطبية الضارة الخطيرة".وتابع: "في الواقع، السقوط هو السبب الرئيس الثاني للوفيات غير المتعمدة الناجمة عن الإصابات في جميع أنحاء العالم".واستدرك مؤلف الدراسة: "على عكس اللياقة الهوائية، تميل قوة العضلات ومرونة التوازن إلى الحفاظ عليها بشكل معقول حتى العقد السادس من العمر، عندما تبدأ نسبيًا في الانخفاض بسرعة".وأردف: "ومع ذلك، لا يتم دمج تقييم التوازن بشكل روتيني في الفحص السريري للأفراد في منتصف العمر وكبار السن".وليس من المعروف حتى الآن بالضبط ما التأثير الذي قد يحدثه تدريب التوازن على فرص الشخص في الوفاة المبكرة، لكن هناك بعض التمارين المعتمدة من الخبراء والتي يمكنك تجربتها لتقليل ذلك:- خطوة إلى الوراء 15 مرة على كل ساق.- قف ثابتًا وعينيك مغمضتين لمدة 10 ثوانٍ.- تدرب على الوقوف على ساق واحدة لأطول فترة ممكنة لبضع دقائق كل يوم.- المشي.