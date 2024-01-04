الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: اختبار مدته 10 ثوانٍ يكشف عن احتمالية الوفاة قريبًا

المشي
المشي يقلل من خطر الوفاة المبكرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ هم أكثر عرضة للوفاة خلال العقد المقبل مقارنة بأقرانهم.اضافة اعلان

اختبار وضع ساق خلف الأخرى

وطلب الباحثون من المشاركين وضع ساق خلف الأخرى، ووضع أذرعهم على جانبيهم.
وتوصلت النتائج إلى أن أولئك الذين لم يتمكنوا من البقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ على الأقل كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 84 في المئة أثناء الدراسة مقارنة بأولئك الذين يستطيعون ذلك.
ورجح الباحثون أن المعاناة من أجل تحقيق التوازن يمكن أن تكون علامة على فقدان العضلات، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة لخطر السقوط، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

684 ألف حالة وفاة بسبب السقوط

ويموت ما يقدر بنحو 684 ألف شخص بسبب السقوط كل عام في جميع أنحاء العالم، ويعاني كثيرون آخرون من مضاعفات تؤدي في النهاية إلى الوفاة.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور كلاوديو جيل أروجو، من شركة كلينيمكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل: "تشير دراستنا إلى أن عدم القدرة على إكمال وضعية الوقوف بساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ لدى المشاركين في منتصف العمر وكبار السن يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بالسكتة الدماغية، وخطر الوفاة لجميع الأسباب، وبالتالي انخفاض متوسط العمر المتوقع".
وفحص الباحثون، حالة 1702 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عامًا، من بينهم 348 شخصًا لم يتمكنوا من الوقوف بنجاح على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ، معظمهم فوق السبعينيات، وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرضى السكري.
ثم قام الباحثون بتتبع كل شخص لمدة سبع سنوات في المتوسط بين عامي 2008 و2020.
وفي المجمل، توفي 123 شخصًا، وكان 4.6 في المئة من الوفيات بين المجموعة التي استطاعت تحقيق التوازن، و17.5 في المئة لم تتمكن من تحقيق التوازن.
وحتى عند الأخذ في الاعتبار العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والسمنة والحالات الصحية الأخرى، فإن معدل الوفيات كان لا زال أعلى بكثير في المجموعة الثانية.

أمراض القلب والسرطان أكثر أسباب الوفاة

وكانت أمراض القلب والسرطان من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، تليها مشاكل الجهاز التنفسي وكوفيد -19 .
وقال الدكتور أراوجو: "ترتبط الشيخوخة بالانخفاض التدريجي في اللياقة البدنية وانخفاض أو ضعف في مكونات اللياقة الهوائية وغير الهوائية، بما في ذلك قوة العضلات والقوة والمرونة والتوازن وتكوين الجسم".
وأضاف: "من الثابت أيضًا أن الجمع بين السمنة المفرطة وفقدان المرونة والتوازن ضار بالصحة العامة، مما يجعل كبار السن الذين يعانون من الضعف أكثر عرضة للسقوط وغيرها من (العواقب) الطبية الضارة الخطيرة".
وتابع: "في الواقع، السقوط هو السبب الرئيس الثاني للوفيات غير المتعمدة الناجمة عن الإصابات في جميع أنحاء العالم".
واستدرك مؤلف الدراسة: "على عكس اللياقة الهوائية، تميل قوة العضلات ومرونة التوازن إلى الحفاظ عليها بشكل معقول حتى العقد السادس من العمر، عندما تبدأ نسبيًا في الانخفاض بسرعة".
وأردف: "ومع ذلك، لا يتم دمج تقييم التوازن بشكل روتيني في الفحص السريري للأفراد في منتصف العمر وكبار السن".

تمارين مهمة لك

وليس من المعروف حتى الآن بالضبط ما التأثير الذي قد يحدثه تدريب التوازن على فرص الشخص في الوفاة المبكرة، لكن هناك بعض التمارين المعتمدة من الخبراء والتي يمكنك تجربتها لتقليل ذلك:
- خطوة إلى الوراء 15 مرة على كل ساق.
- قف ثابتًا وعينيك مغمضتين لمدة 10 ثوانٍ.
- تدرب على الوقوف على ساق واحدة لأطول فترة ممكنة لبضع دقائق كل يوم.
- المشي.

اقرأ أيضا

4 وسائل لتقليل كمية السكر المتسلل إلى أجسامنا من دون قصد

استشاري يحذر من تناول لحم هذا النوع من الحيوانات: مرتع للأمراض

أضرار خطيرة لمضغ العلكة لأكثر من 3 دقائق.. تعرف عليها

وكيل وزارة الصحة يكشف الفرق بين لقاح كورونا المطور واللقاح السابق (فيديو)

5 أسباب وراء رغبتك الدائمة في الذهاب إلى الحمام.. ما الذي يجب عليك فعله؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

التدخين
11:48 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

للراغبين في الإقلاع عن التدخين.. ابتعدوا تمامًا عن هذه الأطعمة!

ضغط الدم
11:38 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

استشاري أمراض القلب: 80% من علاج ارتفاع ضغط الدم بيد المريض

فنجان القهوة
10:48 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

3 قواعد غذائية سهلة لإنقاص الوزن في عام 2024

حكة الأذن
10:27 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

لتجنب الإصابة.. هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف أذنيك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
11:46 ص الخميس، 04 يناير 2024

بالفيديوجراف.. في دقيقة واحدة أسهل طريقة للتقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

تنزيل
11:02 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

أهم 10
10:36 ص الخميس، 04 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وضوابط التعاقد مع شركات خارج المملكة

حساب المواطن
10:07 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

فصول فارغة
9:12 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اليوم

ليس لها مقر إقليمي في المملكة
9:06 ص الخميس، 04 يناير 2024

ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر في المملكة