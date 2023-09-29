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دراسة: آثار جانبية خطيرة لدواء سرطان الثدي

دزواء لسرطان الثدي
دواء ألبيليسيب
أ أ
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كشفت دراسة جديدة عن آثار جانبية كبيرة لدواء "ألبيليسيب" لمرضى سرطان الثدي، الذي يتم الحصول عليه عن طريق الفم. 
ووجدت الدراسة التي أجراها مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مجلة "كانسر" التابعة لجمعية السرطان الأمريكية، أن الدواء تسبب في ارتفاع معدلات السكر في الدم، لدى بعض المرضى.اضافة اعلان
ومن بين 147 مريضة عولجت بعقار ألبيليسيب، بلغ معدل ارتفاع السكر في الدم 80.3%، وفقًا لبيان صحفي حول الدراسة. 

ارتفاع السكر في الدم

وبلغت نسبة ارتفاع السكر في الدم في هذه الحالات 40.2%. 
وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة شيري شين من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان بنيويورك لموقع شبكة "فوكس نيوز": "كان الهدف من دراستنا هو التحقق من عدد مرات حدوث ارتفاع السكر في الدم لدى المرضى الذين يتناولون ألبيليسيب والذين لم يتم تسجيلهم في تجربة سريرية… وتحديد عوامل الخطر المرتبطة بتطور ارتفاع السكر في الدم". 
ووفقًا للنتائج، فإن أكثر من 66% من المرضى الذين أصيبوا بارتفاع السكر في الدم تلقوا علاجًا يتضمن في الغالب عقار الميتفورمين لمرض السكري.
وكانت المعدلات أقل خلال تجربة سريرية أجريت على 100 مريض، أظهروا ارتفاعًا في السكر بالدم بنسبة 34%. وفي المتوسط، بدأت الحالة بعد 16 يومًا من بدء المرضى بتناول الدواء.

مستوى الهيموجلوبين

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كان لديهم مستوى الهيموجلوبين A1c في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري قبل العلاج، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع السكر في الدم أثناء تناول الدواء.
ويستهدف عقار ألبيليسيب، فوسفونوسيتيد 3-كيناز (PI3K)، وهو بروتين يشارك في نمو الخلايا، يمكن عندما يتحور أن يساهم في الإصابة بالسرطان.
في عام 2019، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام ألبيليسيب جنبًا إلى جنب مع فولفسترانت، وهو حاصر لمستقبلات هرمون الاستروجين، لعلاج حالات معينة من سرطان الثدي النقيلي.

وقف انتشار الخلايا السرطانية

وأشارت الدكتورة سنيهال سمارت، الطبيبة والباحثة في مركز ورم الظهارة المتوسطة في أورلاندو بولاية فلوريدا، إلى أن الدواء يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لبعض مرضى سرطان الثدي.
وأضافت سمارت التي لم تشارك في الدراسة الجديدة: "الفائدة الرئيسية لمرضى سرطان الثدي هي أن هذا الدواء يمكن أن يساعد في وقف انتشار الخلايا السرطانية وتحسين الأعراض". 
وأوضحت أن ألبيليسيب يمكن أن يكون نظام علاج فعال لأولئك الذين لديهم طفرة PIK3CA في سرطان الثدي، على الرغم من أن ارتفاع السكر في الدم هو أحد الآثار الجانبية المعروفة.
وكشفت الطبيبة بأنه "في التجربة السريرية التي أدت إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ألبيليسيب، أثر ارتفاع السكر في الدم على حوالي 60٪ من المرضى في الدراسة".
وحذرت شين من أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى الجفاف وتراكم الأحماض في الدم وتلف الكلى وضعف الوعي.
وأضافت سمارت أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يزيد أيضًا من خطر إصابة مريض السرطان بالعدوى.

السيطرة على الآثار الجانبية

ومع ذلك، اتفق الأطباء على أن الآثار الجانبية عادة ما تكون قابلة للسيطرة عليها. 
وقالت شين: "لحسن الحظ، فإن نسبة السكر في الدم التي تصل إلى هذا النطاق المرتفع نادرًا ما تحدث نسبيًا ويمكن علاجها بأدوية مثل الأنسولين".
ووافقت سمارت على ذلك، مشيرة إلى أن "مستوى السكر في الدم هو أمر يمكن مراقبته بشكل روتيني من قبل طبيب الأورام والفريق الطبي".
وأضافت أنه يمكن أيضًا إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم من خلال أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة ومضخات الأنسولين.

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